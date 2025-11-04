Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
04.11.2025. u 09:03

Srbija pokušava balansirati između Zapada i Istoka; s druge strane, gubi kredibilitet i kod saveznika i kod protivnika, "sjedenje na dvije stolice" više ne daje rezultate

Odluka sirijske vlade da prizna neovisnost Kosova jedan je od najtežih vanjskopolitičkih udaraca Aleksandru Vučiću u posljednjih nekoliko godina. Još donedavno Damask je bio među rijetkim državama koje su, uz Rusiju i Iran, čvrsto podržavale teritorijalni integritet Srbije. Upravo zato priznanje Kosova iz Sirije mnogi u Beogradu vide kao izdaju i ozbiljan udarac srpskoj diplomaciji, ne samo izvana nego i iznutra. Jer Vučić se sada nalazi pod istodobnim pritiscima Zapada, Istoka i sve glasnije opozicije unutar Srbije, koja mu zamjera vanjskopolitičku konfuziju i gubitak kredibiliteta. Posebno je iznenađujuće što je Sirija, pod vodstvom Bashara Al-Assada, godinama odbijala priznati Kosovo, ponajviše zbog pritiska ruskog predsjednika Vladimira Putina i savezništva s Moskvom. Srbija, s druge strane, nije uvela sankcije Siriji unatoč zahtjevima Europske unije i Sjedinjenih Država, nastojeći očuvati dobre odnose s Damaskom. Vučić je to redovito predstavljao kao dokaz "samostalne i neovisne" politike Beograda, koji, kako voli reći, "čuva prijatelje i na Istoku i na Zapadu".

Ključne riječi
Aleksandar Vučić Srbija Sirija neovisnost Kosovo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja