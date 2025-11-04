Odluka sirijske vlade da prizna neovisnost Kosova jedan je od najtežih vanjskopolitičkih udaraca Aleksandru Vučiću u posljednjih nekoliko godina. Još donedavno Damask je bio među rijetkim državama koje su, uz Rusiju i Iran, čvrsto podržavale teritorijalni integritet Srbije. Upravo zato priznanje Kosova iz Sirije mnogi u Beogradu vide kao izdaju i ozbiljan udarac srpskoj diplomaciji, ne samo izvana nego i iznutra. Jer Vučić se sada nalazi pod istodobnim pritiscima Zapada, Istoka i sve glasnije opozicije unutar Srbije, koja mu zamjera vanjskopolitičku konfuziju i gubitak kredibiliteta. Posebno je iznenađujuće što je Sirija, pod vodstvom Bashara Al-Assada, godinama odbijala priznati Kosovo, ponajviše zbog pritiska ruskog predsjednika Vladimira Putina i savezništva s Moskvom. Srbija, s druge strane, nije uvela sankcije Siriji unatoč zahtjevima Europske unije i Sjedinjenih Država, nastojeći očuvati dobre odnose s Damaskom. Vučić je to redovito predstavljao kao dokaz "samostalne i neovisne" politike Beograda, koji, kako voli reći, "čuva prijatelje i na Istoku i na Zapadu".