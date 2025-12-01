Naši Portali
JUŽNA KOREJA

Sigurnosti nema ni u vlastitom domu: Hakirali 120 tisuća kamera, snimke koristili za izradu pornografskih materijala

hakeri
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
01.12.2025.
u 17:08

Riječ je o jeftinijoj alternativi CCTV sustava, odnosno kućnim kamerama koje se povezuju na kućnu internetsku mrežu i koriste za nadzor djece ili kućnih ljubimaca. Među kompromitiranim lokacijama nalazili su se privatni domovi, karaoke sobe, pilates studio i ginekološka ordinacija

Četiri osobe uhićene su u Južnoj Koreji zbog navodnog hakiranja više od 120.000 videokamera u domovima i poslovnim prostorima. Snimke su potom koristili za izradu seksualno eksploatativnih materijala namijenjenih internetskoj stranici u inozemstvu. Pristup kamerama bio je omogućen zbog ranjivosti IP kamera, poput jednostavnih lozinki. Riječ je o jeftinijoj alternativi CCTV sustava, odnosno kućnim kamerama koje se povezuju na kućnu internetsku mrežu i koriste za nadzor djece ili kućnih ljubimaca. Među kompromitiranim lokacijama nalazili su se privatni domovi, karaoke sobe, pilates studio i ginekološka ordinacija. U priopćenju Nacionalne policijske agencije Južne Koreje navedeno je da su četiri osumnjičenika djelovala neovisno jedni o drugima te da nisu međusobno surađivali.

Jedan od osumnjičenih tereti se za hakiranje 63.000 kamera i izradu 545 seksualno eksploatativnih videa, koje je potom prodao za 35 milijuna vona u virtualnoj imovini. Drugi je navodno hakirao 70.000 kamera i prodao 648 videa za 18 milijuna vona vrijednosti imovine. Ta su dva osumnjičenika bila odgovorna za približno 62% videa objavljenih tijekom protekle godine na internetskoj stranici koja je nezakonito distribuirala snimke hakiranih IP kamera. Policija trenutačno poduzima sve kako bi blokirala i ugasila navedenu stranicu, surađuje sa stranim agencijama te je uhitila i tri osobe za koje se sumnja da su kupovale i gledale materijal putem platforme. 'Hakiranje IP kamera i nezakonito snimanje nanose ogromnu patnju žrtvama i predstavljaju ozbiljna kaznena djela. Iskorijenit ćemo ih detaljnim istragama', izjavio je Park Woo-hyun, načelnik odjela za cyber-istrage Nacionalne policije, prenosi BBC.

Što se tiče žrtava, vlasti su ih osobno posjetile i obavijestile o slučaju, te su na 58 lokacija pružile upute o promjeni lozinki i potrebi povećanja sigurnosnih mjera. Još uvijek nisu identificirane sve žrtve, pa se na tome i dalje intenzivno radi. 'Prije svega, ključno je da korisnici koji imaju instalirane IP kamere u domovima ili poslovnim prostorima budu oprezni te da odmah i redovito mijenjaju svoje pristupne lozinke', navodi se u priopćenju Nacionalne policijske agencije.

pornografija osumnjičeni Južna Koreja hakeri kamere

SE
Serengeti
17:29 01.12.2025.

Nisu Rusi? Ma nije moguće 🤣😂

