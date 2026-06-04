Gledajte '240 sekundi 24sata'. Strava u Medulinu: Četvero mrtvih nakon pada zrakoplova

Danas u vijestima Igora Bobića: Četvero mrtvih u padu manjeg zrakoplova kod Medulina, u Puli uz potopljen gliser pronašli mrtvo tijelo, zbog rušenja Vjesnika zatvorili podvožnjak u Slavonskoj, rastu tenzije između Srbije i Crne Gore, velike gužve za blagdan...
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