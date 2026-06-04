Gledajte '240 sekundi 24sata'. Strava u Medulinu: Četvero mrtvih nakon pada zrakoplova

NEMAR JE VEĆ U ESENCIJI DRUŠTVA

Učinkovit sustav radi za dobrobit građana, a ne za očuvanje vlasti ili stečenih pozicija

Prije 20 godina dogodila su se ubojstva zbog kojih je Hrvatska izgubila sporove na Europskom sudu za ljudska prava. Sve pogreške koje su tada učinili policija, sudovi, liječnici, socijalne službe... i koje su utvrđene u presudama u kojima je navedeno da je država odgovorna jer nije napravila sve što je bilo u njezinoj moći da zaštiti žrtve ponovile su se i u slučaju Aleksić. Jer ni sustav, ni politika, ni društvo nisu izvukli pouke, a još manje učinili nešto da se smrtonosne pogreške ne ponove