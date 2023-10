Selak Raspudić: Dobro je da Ustavni sud dobije više različitih poticaja

1. Vi ste prvi javno ukazali i razotkrili problem oko objave Zakona o izbornim jedinicama u Narodnim novinama. Šef Sabora, HDZ-ov Gordan Jandroković, na to je uzvratio kako je ta objava zapravo bila – mišolovka da se vidi tko će se u nju prvi uloviti. Na što je Jandroković time sveo Izborni zakon?

To je možda i nezapamćen skandal iz usta nekoga tko je zakonodavac u jednoj državi. On propise koji uređuju život građana shvaća kao neku vrstu igračke koja mu, po potrebi, služi za obračun s oporbom. To očito pokazuje da kršenje Ustava koje je prethodno došlo od Jandrokovića u pogledu izmjena saborskog poslovnika, za što je dobio opomenu i od samog Ustavnog suda, za njega nije iznimka, nego pravilo postupanja. HDZ je reagirao panično jer je bio uhvaćen na djelu pokušaja prikrivanja protuustavne prijevare. I onda je, naravno, uperio prst u onoga tko je tu prijevaru i razotkrio.

POVEZANI ČLANCI:

2. O tom će se zakonu opet morati raspravljati u Saboru. No o njemu će se morati izjasniti i Ustavni sud jer ocjenu njegove ustavnosti traže i ljevica predvođena s Možemo! i Most. Ako su vam zahtjevi isti, zašto niste išli s jednim zajedničkim oporbenim zahtjevom za ocjenom ustavnosti?

Ne postoji nikakav formalni razlog zbog kojeg je nužno ići s jednom inicijativom. Štoviše, dobro je da Ustavni sud dobije više različitih poticaja da odgovori i razmotri ustavnost Izbornog zakona. Mi smo već prije uputili podnesak Ustavnom sudu, a sad smo taj podnesak nadopunili novim razvojem događaja. Kao institucionalno najkompetentnija oporba već smo i prije odgovora Ustavnog suda uspjeli srušiti ovaj katastrofalni Izborni zakon i to u samo 30 sekundi.

3. Što očekujete od nove saborske rasprave o tom Zakonu, išta ili ništa? Hoće li ona uroditi ičim osim taj put pravilno napisanim datumima objave i stupanja na snagu?

Vladajući su ponovno pokazali ili svoju pravnu nesposobnost ili to da ne haju za pravni poredak jer su opet napravili nedopustivu proceduralnu grešku. Naime, umjesto da pošalju čitav zakon ponovno u proceduru, oni su odlučili mijenjati samo završnu odredbu koja se kao takva ne može mijenjati jer je već bila stupila na snagu. Time stvaraju opasan presedan da retroaktivno mogu poništiti stupanje na snagu nekog zakona koji je već zaživio. Što je iduće?! Hoće li se sutra netko sjetiti da, primjerice, građani ipak nemaju pravo na povišice na plaću ili neki drugi dodatak koji im je zakonom omogućen?

VIDEO: Milanović o sukobima u Izraelu: 'Pravo na obranu ne uključuje pravo na osvetu i ubojstva civila'