Šef riječke kirurgije: "Svaki treći hospitalizirani zbog korone dobit će trombozu"

Slučajevi tromboze nakon cjepiva su rijetki, ali zato je tromboza kod pacijenata koji su trebali na bolničko liječenje zbog covida-19 daleko učestalija pojava. Potvrđuje to za Novi list prof.dr. Miljenko Kovačević, predstojnik Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka i predsjednik Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju koji se sa svojim timom vaskularnih kirurga u riječkoj bolnici već dugi niz godina bavi ovom problematikom.

"U Hrvatskoj se venskim trombozama bave angiolozi, hematolozi i kao što je to slučaj kod nas, vaskularni kirurzi. Iako to nije službena statistika, mi smo kod pacijenata s COVID-19 uočili da velik broj onih koji su preboljeli koronavirus imaju venske tromboze", potvrđuje Kovačević.

Postoje arterijska i venska tromboza, a kao posljedica COVID-19 vrlo su opsežne komplikacije tromboze vena donjih ekstremiteta ili zdjelice, kao i iste komplikacije u smislu plućnih tromboembolija, što je sama po sebi značajna komplikacija koja može dovesti i do smrti.

"Prema statistikama inicijalnih izvještaja, s obzirom na dosta kratko vrijeme u kojem se stručnjaci bave ovom problematikom, pokazuje se vrlo visoka incidencija pacijenata s COVID-19 koji su hospitalizirani i koji imaju venske tromboze. Radi se o 30 do 40 posto pacijenata i to je ogroman broj.Također, vidjeli smo kod pacijenata koji su se oporavili od bolesti i više nisu infektivni, da nam dolaze s post-COVID sindromom kod kojeg se susreću komplikacije kao što su venske tromboze i plućne embolije. Dakle, to se ne dešava samo u trenutku kada imamo manifestnu bolest s dominantno respiratornim simptomima, nego i poslije", ističe Kovačević.

S druge strane, arterijske tromboze su manje istražene te se prema trenutnim statistikama javljaju u jedan do dva posto posto pacijenata hospitaliziranih zbog COVID-a. Rezultati liječenja su zasad loši i mortalitet je visok, a mogućnost gubitka ekstremiteta se kreće između 50 i 80 posto.

"Bolesnici u kojih se razvijaju arterijske tromboze imaju vrlo težak oblik bolesti pa je i razumljiv loš rezultat u liječenju. Kod venske tromboze rezultati su, ako ne dođe do fatalne plućne embolije, puno bolji i vrlo rijetko se dešavaju daljnje komplikacije", kaže Kovačević.

Ističe kako se tromboze ne događaju samo kod starijih pacijenata, te kako značajan broj mladih ljudi koji su razvili te komplikacije, a napominje i kako trenutno na odjelu leži čovjek u tridesetim godinama koji ima trombozu. Dodatni alarm su i prateći komorbiditeti ili trombofilija koji pogoršavaju kliničku sliku, ali i bez takvih predisponirajućih čimbenika COVID-19 je nepredvidljiva bolest.

Prof. dr. Miljenko Kovačević kaže da kao vaskularni kirurg ne može komentirati eventualne rijetke nuspojave cjepiva protiv koronavirusa s kojima se nije susreo u svojoj praksi te da o cijepljenju može govoriti samo iz vlastitog iskustva i iz dostupnih podataka.

"Iz vlastitog iskustva o cijepljenju te iskustva iz mog bližeg kruga, znam da se kao posljedice cijepljenja javljaju febriliteti, bolovi u ruci ili respiratorni i gastrointestinalni problemi. Iz tog uzorka ne znam za niti jedan prijavljen slučaj pojave tromboze.

S druge strane, to je igra velikih brojki pa ako se cijepi 20 milijuna ljudi, brojevi su takvi da se mora dogoditi dvadesetak nuspojava. Ne bih se usudio komentirati ono o čemu nemam iskustva, no to su mali brojevi i benefiti cijepljenja su puno veći od potencijalnih komplikacija", poručuje Kovačević.