Šef Crvenog križa objasnio kako će se stradalima dijeliti novac: 'Sve će biti transparentno'

Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt izvijestio je u petak da je do danas prikupljeno 36 milijuna kuna donacija za građane nastradale u razornom potresu.

Donacije se primaju i dalje, a ljudi koji možda još nisu dobili pomoć, bit će opskrbljeni, dodao je.

"Siguran sam da će svi građani biti zadovoljni koji su uplatili novac putem Hrvatskog Crvenog križa jer ćemo taj novac na najtransparentniji mogući način podijeliti hrvatskim građanima nastradalima u potresu", istaknuo je Markt u Dnevniku Nove TV.

Najavio je da će Hrvatski Crveni križ, sukladno Zakonu o Civilnoj zaštiti, od jedinica lokalne samouprave dobiti popise nastradalog stanovništva, te će na temelju tih popisa moći napraviti izračune i od tih ljudi zatražiti njihove brojeve računa na koje će uplatiti taj novac.

"To će zahtijevati određeno vrijeme, no, mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da to bude što prije jer smo svjesni da su potrebe velike", poručio je.

Markt je istaknuo da su informacije s Banovine takve da su skladišta puna i da u ovom trenu nije potrebno dodatno slati hranu, higijenu i vodu jer uistinu raspolažu s dovoljnim količinama. Dodao je i kako današnje informacije govore da je znatno manji broj distribuirane pomoći na teren, što govori da su dotakli maksimum podijele i svi ljudi su dobili za određeno vrijeme hranu.

Zamoljen za komentar kako to da su četiri dana prošla od potresa, a ljudi spavaju u plasteniku, nisu dobili niti kontejner, te da su im neki ljudi-humanitarci donijeli jakne, Markt je rekao da je u pitanju teren od preko tisuću kvadratnih kilometara, 305 naselja te da dopuštaju mogućnost da do nekih ljudi pomoć još uvijek nije stigla.

"Imamo dovoljno volontera, imamo dovoljno svega. Potpora je ovdje i Hrvatske gorske službe spašavanja i hrvatske vojske i hrvatske policije. Radimo. Vjerujte da je ogroman posao u pitanju i sigurno je da neće proći dulje od par sati da i ti zadnji ljudi koji možda nisu dobili pomoć, budu opskrbljeni", poručio je Markt.

VIDEO: Mladi prikupljaju pomoć za Granešinu

Rekao je da za sada ne trebaju još volontera, ali će ih za koji dan trebati.

"Ovo je operacija koja će trajati dugo i molim sve koji su željni pomoći da pričekaju koji dan i sigurno ćemo ih uključiti u tu operaciju", istaknuo je Markt i ustvrdio da je, s obzirom da su od potresa prošla 72 sata, sve što je napravljeno - iznimno.

"Svi možemo biti sretni i ponosni na Civilnu zaštitu, na sustav Domovinske sigurnosti, kojeg smo mi dio", dodao je.

Upitan što je s hranom od OPG-ovaca jer su se pojavile informacije da se određena hrana baca, Markt je rekao da Hrvatski Crveni križ ne može dijeliti hranu za koju nije utvrđena zdravstvena ispravnost.

"Svi delikatesni proizvodi domaće proizvodnje, proizvodi koji nisu deklarirani ne mogu biti predmet distribucije Hrvatskog Crvenog križa. To mogu građani činiti jedni drugima, no mi ne možemo takvu hranu distribuirati", kazao je.

Kad je riječ o prebacivanju loptice i odgovornosti tko je glavni, a tko nije između gradske i nacionalne razine, Markt je izrazio žaljenje što je takva trzavica izašla van te je pripisao umoru i strahu koji su svi prošli.

"Naravno da Hrvatski Crveni križ, središnji ured, upravlja sa ovom operacijom i sva gradska društva imaju jasno definirane svoje obaveze koje i čine, i mislim da tome ne treba pridavati preveliku pažnju", istaknuo je Markt i dodao kako mu je

Zahvalio je svim hrvatskim građanima i tvrtkama koji su putem Hrvatskog Crvenog križa krenuli pomagati stanovništvu pogođenom potresom.