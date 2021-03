SDP-ov Bosilj: Varaždinu prijeti 30 mil. kn ovrhe, a Čehok je opterećen privatnim problemima

Neven Bosilj, kandidat SDP-a za gradonačelnika Varaždina, danas je bio gost emisije na Večernji TV-u. Govorio je o svojoj kandidaturi, projektima vezanim za Varaždin te zašto misli da može skinuti s trona 'vječnog' Ivana Čehoka.

Zašto ste se kandidirali, imate jako dobar posao u Ericssonu i predavač ste na Informatičkom fakultetu?

- Prije svega ja sam Varaždinac i ovo što se događa u gradu posljednje četiri godine, a stagnacija traje zapravo devet godina, ponukalo me da ponudim novu viziju i građanima dam alternativu različitu od ove loše vlasti Čehoka i HDZ-a.

Kakav je Varaždin danas?

- Zapušten je. Prije desetak godina bio je među najboljim gradovima kad je riječ o uređenosti, gospodarstvu, obrazovanju... Danas on ne ulazi u užu konkurenciju takvih izbora. To se mora promijeniti, a ova garnitura to ne može jer su opterećeni osobnim problemima i prošlošću. Čist sam, nemam repove, nikome nisam ništa dužan i samo takva osoba može pokrenuti Varaždin. Prvo moramo riješiti infrastrukturne probleme. Osnovni problem je balirani otpad. Čehok je prije 16 godina postavio prve bale na vodozaštitno područje, a danas ih ima više od 100 tisuća tona. I to nam je imobiliziralo jedinu vrijednu zemlju u gradu. Varaždin je čista urbana sredina i jedino zemljište za razvoj što ima je Gospodarska zona Brezje. Tamo je dio zemljišta opterećen tim balama, a nama bi došli investitori. Imamo rok za EU sredstva, ali moramo napraviti infrastrukturu i ceste, no te bale nas imobiliziraju.

Kako riješiti taj problem?

- Ministarstvo je napravilo hodogram, koje korake napraviti da bi Fond za energetsku učinkovitost sufinancirao rješavanje tih bala. No, gradonačelnik je opterećen privatnim tužbama pa je to išao rješavati integralnom nagodbom koja je propala. Dakle, nakon četiri godine nisu uspjeli ništa riješiti.

Žestoki ste u kampanji protiv Čehoka?

- Upravljao je u četiri godine s proračunom od 1,5 milijardi kuna. Asfaltirane su neke ulice, riješeni su neki komunalni problemi, ali to je premalo. Previše vremena je gubio na tri ozbiljna privatna sudska procesa. U jednom sporu zastupao je svoje, a ne interese grada pa nam prijeti ovrha od 30 milijuna kuna.

Hoće li mu ti procesi biti uteg?

- Pa ako to nije uteg onda ne živimo u normalnoj državi. Očekujem da će se to uspjeti razriješiti do izbora jer građani imaju pravo znati je li nevin ili nije. Ako pravorijek na Vrhovnom sudu dođe prije lokalnih izbora postoji mogućnost da se Čehok neće moći kandidirati na izborima. Stoga, ako pravosuđe u deset godina nije sposobno donijeti presudu onda stvarno... Oni će time svakako utjecati na izbore. No, u svakom slučaju, prema našim anketama mi smo najjača opcija u gradu. Osobno radije bih ga pobijedio na izborima pa neka onda pravosuđe donese pravorijek.

Bili ste protiv suradnje SDP-a i HNS-a na izborima.

- Tako je, odlučili smo ići na izborima sami i da ne dajemo mjesto na listama nekim minornim strankama. Vjerujem da će ta politika polučiti uspjeh.

Je li točno da vam je svojedobno Davor Bernardić nudio mjesto predsjednika varaždinskog SDP-a?

- To je bilo prije pet godina, no zbog privatnih i poslovnih obveza nisam se mogao u toj mjeri baviti strankom. Pristao sam biti predsjednik kluba vijećnika SDP-a u gradskom vijeću. Ponosan sam na naš rad, bili smo jedinstveni i s pozicije vlasti nisu uspjeli kupiti niti jednog od tih vijećnika. Prepoznat sam kao vođa oporbe i to mi daje vjeru da će građani to valorizirati.

Bernardiću ste dakle rekli ne, a Grbinu da. Kako gledate na njegovo vođenje SDP-a?

- Peđa Grbin je preuzeo je stranku prije tek šest mjeseci. Vidim da je odabrao teži i dulji put. Raščistili smo s korupcijom. SDP mora vratiti vrline koje je imao, a vidim da s njim smo na pravom putu. Vidi se to i po kvalitetnim kandidatima koji su se pojavili na lokalnoj sredini - Filipoviću u Rijeci, Franiću u Splitu, Klisoviću u Zagrebu, pa i mene u Varaždinu. Time bi SDP i na državnoj razini trebao preuzeti ulogu koju treba imati.

Koliko će epidemija i nove mjere utjecati na kampanju?

- Sve to sugerira da neće biti klasična kampanja, neće biti lako doći do građana. Varaždin je u povoljnijoj situaciji jer je u prvom valu virus poharao grad. Prema podacima ispada da je više od 50 posto Varaždinaca imalo koronu pa se nadam da u trećem valu neće biti mnogo zaraženih i da će se kampanja odvijati normalno.