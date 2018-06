SDP najavio mjere za porast mirovina

Nakon što je na predstavljanju Izvješća Europske komisije o primjerenosti mirovina iz 2018., Izvješća o starenju stanovništva iz 2018. i novih preporuka za Hrvatsku u okviru procesa Europskog semestra, istaknuto kako su hrvatske mirovine manje nego u ostalim državama članicama EU-a, no kako nas najveća prijetnja čeka tek u narednim godinama, kao i rizik da će, zbog starenja stanovništva, Hrvatska izgubiti mogućnost da zaštiti starije ljude od siromaštva, o ovoj su temi danas na press konferenciji u prostorijama SDP-a govorili politički tajnik SDP-a Davorko Vidović, saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić i predsjednica SDP-ovog Savjeta za rad, zapošljavanje i socijalni dijalog Tanja Dalić.

Politički tajnik Vidović upozorio je da je hrvatski mirovinski sustav neodrživ ne samo u financijskom, nego i u socijalnom smislu te da je ogroman broj umirovljenika u Hrvatskoj pogođen brutalnim siromaštvom te kako će SDP u narednim tjednima predstaviti svoj plan za ostvarenje većih mirovina.



Vidović je izrazio i stav stranke prema dijelovima u izvješću EK koji nisu primjereni poput požurivanja produljenja dobi za umirovljenje, koje je zasad predviđeno za 2038. godinu, a pomicanje tog roka, smatra Vidović nije prihvatljivo.

"Razlog nije samo taj što se u Hrvatskoj živi kraće nego u prosjeku EU, već i činjenica da Hrvatska ima i nešto što većina drugih zemalja EU nema, a to je jedna od najnižih stopa trajanja radnog vijeka. Dakle, mi imamo problem kako da nam ljudi uopće rade do 65. godine pa nema nikakve potrebe inzistirati da rade do 67. jer kod nas samo 14 posto umirovljenika odlazi u mirovinu s punim stažem“, kazao je, pojasnivši da se SDP zalaže da se 31, 5 godina prosječnog trajanja radnog vijeka produlji na barem 36 godina, ali tako da ljudi rade do 65. godine.



Neprihvatljivim ocjenjuje i najavu dodatne penalizacije ranijih umirovljenja jer najčešći razlog ranijeg odlaska u mirovinu, rekao je Vidović, leži u tome da poslodavci starije radnike otpuštaju smatrajući ih manje konkurentnima u znanju i vještinama od mlađih.

"Dok ne povećamo kapacitet vještina, znanja, sposobnosti i dok ne počnemo puno više ulagati u to da ti ljudi ostanu što dulje u svijetu rada, ne bi bilo socijalno i ne bi imalo nikakvog smisla penalizirati ljude zato što su ih potjerali da idu ranije u mirovinu“, poručio je Vidović.

Ostale preporuke EK, naveo je, u skladu su i s SDP-ovim politikama koje se tiču mirovinskog sustava, a one su, kako je rekao, djelomično nastale i u suradnji s umirovljeničkim strankama u Hrvatskoj.



"U SDP-u smo snažno motivirani na model povećanja sadašnjih mirovina jer smatramo da za to ima prostora te smo i pripremili konkretne mjere. Zasad mogu reći da je riječ o promjeni formule za usklađivanjem mirovina, tako da ona više prati rast plaća i sl., a sve ćemo detaljno predstaviti za otprilike dva tjedna“, zaključio je Vidović.

SDP-ov saborski zastupnik Branko Grčić prozvao je Vladu zbog činjenice da u Hrvatskoj čak 850.000 umirovljenika prima mirovinu manju od 3.000 kuna, što znači da se nalaze na pragu siromaštva.

"U Hrvatskoj se preko 37 milijardi kuna godišnje isplaćuje za mirovine, od čega preko 16 milijardi izravno iz poreznih prihoda, što dovoljno govori o opterećenosti sustava. Ipak, kad sve zbrojite, u Hrvatskoj se i dalje puno manje izdvaja za mirovine od drugih europskih zemalja. Dakle, zabluda je da socijalna davanja, mirovine i sl. opterećuju državnu blagajnu. Nema socijalne pravde u Hrvatskoj dok se za ovu ogromnu skupinu naših ljudi ne osigura da njihove mirovine više relativno ne padaju, a to znači da mirovine ne padaju u odnosu na prosječnu plaću“, kazao je Grčić.

Predsjednica SDP-ovog Savjeta za rad, zapošljavanje i socijalni dijalog Tanja Dalić istaknula je kako je SDP-u stalo da se o mirovinskom sustavu i o mjerama koje se njega tiču, razgovara vodeći računa ou koji su uključeni svi socijalni partneri."Štoviše, u ovu bi priču bilo dobro uključiti i mlade jer ove mjere koje se predviđaju, na njihovu će budućnost utjecati možda i više nego na sadašnje umirovljenike. Nama socijaldemokratima jako su bitne dvije stvari: jedna jeizuzetno siromašnih umirovljenika, a druga je da se održimirovinskog sustava. Poticaji, olakšice koji mogu potaknuti gospodarstvo i povećati zapošljavanje, usko su vezani za to“, kazala je Dalić.