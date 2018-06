Jača kritična masa protiv Bernardića

Kritična masa protiv Davora Bernardića raste i sve je više članova stranke, i to onih koji imaju rezultate na lokalnim izborima, koji jasno i nedvosmisleno istupaju protiv svoga predsjednika. Da Bernardić mora otići, a s njim i cijeli vrh stranke, posljednji je pozvao koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić u intervjuu za Telegram.

– Najpoštenije bi prema svim članovima i građanima bilo da se provedu izbori na svim razinama u stranci, i za predsjednika i potpredsjednika, i za predsjedništvo i Glavni odbor. SDP treba spasiti taj svoj rejting, držimo se na 20-ak posto, znači da građani još imaju neka očekivanja od nas. Trebamo to sačuvati. Mislim da su novi izbori jedini put da prestanemo s ovim starim kadroviranjem, strančarenjem. Jedna snažna projektna kampanja može suzbiti ono što imamo sada u SDP-u: šalabahtere, pregovore i svrstavanje u tabore. To ništa nije s ciljem da SDP bude bolji, nego samo da netko dođe do neke fotelje i funkcije. Takvo je stanje sada – poručio je Jakšić.

Svi čekaju Zagreb

Žestoku je kritiku jučer uputio još jedan SDP-ov gradonačelnik, i to gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel koji je kazao da Bernardić slabo artikulira politike SDP-a i da SDP mora pronaći novu energiju želi li opstati na političkoj sceni.

Takvih bi istupa protiv predsjednika stranke moglo biti i više idućih dana s obzirom na to da su u tijeku unutarstranački izbori koji su pravo vrijeme za stvaranje i skupljanje kritične mase i koji se u SDP-u posebno promatraju jer bi trebali pokazati i kako “nevoljeni” šef doista stoji na terenu. Zasad, nakon prvog vikenda izbora, i nije se puno toga promijenilo.

U Krapinsko-zagorskoj te u Zagrebačkoj županiji pobijedili su stari predsjednici – Siniša Hajdaš Dončić koji nije ni imao protukandidata i Mihael Zmajlović koji je svoga glatko pobijedio. Obojica starih-novih predsjednika ne spadaju u Bernardićeve ljude, ali neće mu biti ni žestoka oporba ako se kritična masa značajnije ne poveća. U Zadarskoj županiji pobijedila je Renata Sabljar Dračevac, Bernardićeva kandidatkinja koja je bez problema dobila treći mandat iako cijela Zadarska županija na posljednjim lokalnim izborima nije dobila ni jednog načelnika.

Značajna promjena mogla bi se dogoditi u Zagrebu, no to će se znati tek iduću nedjelju kada se u drugom krugu sučeljavaju Denis Hrestak, kandidat Davora Bernardića, i Gordan Maras kojeg je podržavala tzv. Milanovićeva struja. No, izbori li Maras tu pobjedu, pitanje je kako će to sve skupa funkcionirati s obzirom na to da se već sada zna da cijelo predsjedništvo zagrebačkog SDP-a čine ljudi koji su podržavali upravo Hrestaka.

– Dok god ne dobijemo jasnu sliku na terenu kako ljudi dišu, dok ne vidimo prolaze li Bernardićevi ljudi ili njihovi protukandidati, ništa se konkretno neće dogoditi – kaže naš izvor iz vodstva SDP-a.

Nove podjele

U stranci strahuju i da bi unutarstranački izbori mogli dovesti do novih žestokih podjela. Jer sve što se na terenu događa dok traju izbori, kažu naši izvori, dodatno uništava SDP.

– Nakon svega ostat će puno nezadovoljnika koji će ili izići iz stranke ako njihovi kandidati ne pobijede, ili će se pasivizirati. A to je za stranku totalna smrt – kaže nam izvor iz SDP-a koji dobro poznaje situaciju.

Ljudi su ogorčeni, dodaje, i zbog nepoštivanja pravila i zbog izbornog inženjeringa.