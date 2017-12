Splitski SDP: Još nema potpunih podataka o kvaliteti zraka s Karepovca

Splitski SDP je u subotu priopćio kako još ne postoje potpuni podaci o kvaliteti zraka s odlagališta Karepovac, poručivši kako je prije početka sanacijskih radova trebalo postaviti uređaje za mjerenje štetnih plinova.

"U novom izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo o kvaliteti zraka s Karepovca još uvijek nemamo potpune podatke", naveo je u priopćenju predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur.

U najnovijem izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, objavljenog na službenoj stranici Zavoda, navodi se kako su mjerenja satnih i 24-satnih vrijednosti sumpordioksida, te lebdećih čestica i NH3 (amonijak - spoj dušika i vodika formule NH3) na postaji Karepovac od početka sanacije do sada bila "ispod graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku."

Po Koturovom mišljenju prije početka radova na sanaciji Karepovca "svakako je trebalo postaviti sve potrebne uređaje za mjerenje štetnih plinova bez obzira na fazu projekta."

"Iako su Grad Split i Čistoća poduzeli mjere da se javnost informira, bilo je više nego potrebno, s obzirom na značaj projekta, da se građanima od početka pruži potpuna informacija, čak i ako se to formalno u ovoj fazi nije tražilo," poručuje splitski SDP. Ocjenjuju kako je dobro da će se do nastavka radova 8. siječnja postaviti dodatni uređaji za mjerenje sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i merkaptana, te napominje kako je "i to korak naprijed."

Sanacijski radovi na odlagalištu Karepovca prekinuti su zbog blagdana od 22. prosinca do 8. siječnja.

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara je u povodu privremenog prekida sanacijskih radova rekao da će tako stanovnici Splita i okolnih mjesta, posebice onih koji žive najbliže odlagalištu, izbjeći neugodnosti, a odmor i proslava božićnih i novogodišnjih blagdana bit će im ugodniji.

