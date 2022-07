Schmidt o Milanoviću: 'Šef države mora biti pristojan i prestati vrijeđati druge, pa i mene'

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt poručio je hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću da bi se on kao šef jedne države morao ponašati pristojno i prestati vrijeđati druge ljude pa i njega (Schmidta).

"On (Milanović) mene nije kritizirao, on je mene uvrijedio. Moram reći da to ne ide, ta forma političke komunikacije koja ovdje postoji. Čak i kada je netko predsjednik jedne zemlje od njega se očekuje pristojnost i poštovanje prema drugom", kazao je Schmidt u intervjuu za Deutsche Welle (DW) objavljenom u četvrtak.

Bio je to Schmidtov odgovor na pitanje kako komentira kritike koje je Milanović ranije uputio na njegov račun. Hrvatski je predsjednik prozivao Schmidta jer ne koristi svoje ovlasti kako bi nametnuo izborni zakon koji bi osigurao prava Hrvata u BiH, tvrdio kako je on nelegalno izabran na dužnost visokog predstavnika te ga namjerno nazivao pogrešnim imenima.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 06.07.2022., Zagreb -Ekonomski savjet Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovica odrzao sjednicu na temu Inflacija i politike ublazavanja inflatornih pritisaka. Photo: Robert Anic/PIXSELL

Schmidt, koji je u srijedu nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH, za DW je potvrdio kako daje još jednu priliku političarima u BiH da sami dogovore bitne izmjene izbornog zakona, posebice kada je riječ o otklanjanju blokada za funkcioniranje vlasti u Federaciji BiH.

Pojasnio je i kako osobno misli da nije dobro rješenje uvođenje cenzusa od tri posto po županijama za izbor zastupnika u Dom naroda parlamenta Federacije BiH, no nužno je uspostaviti ravnotežu između prava koje ima svaki Hrvat u bilo kojem dijelu Federacije BiH ali i pravorijeka Ustavnog suda BiH u slučaju "Ljubić".

"Mora se ići drugim putovima kako bi s jedne strane imali proporcionalnost, a s druge strane da građani to mogu razumjeti i podržati", kazao je Schmidt dodajući kako si zbog kompliciranosti materije uzima dodatno vrijeme za razgovor o tom problemu.