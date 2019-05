'Politika je treš, Plenkoviću nije lako, a sindikati su trebali pojasnili da svi neće morati raditi do 67. godine'

Novinarka i urednica Sanja Modrić, dobitnica nagrade za životno djelo Hrvatskog novinarskog društva, gostovala je u studiju Večernji TV-a.

Na početku emisije komentirala je inicijativu za referendum '67 je previše'.

- Budući da sam stekla zakonske osnove za mirovinu moj poslodavac nije želio produljiti suradnju zbog, kako su kazali, budžeta. Nije loše da je Vlada otvorila mogućnosti za dulji rad, no mirovinska reforma je složena. Ljudi potpisuju ovaj sindikalni referendum jer su bijesni. Sindikati nisu dovoljno pojasnili jer žele prikupiti potpise, ali oni koji će početi s 18 godina neće morati raditi do 67. godine već će moći u mirovinu sa 60 jer će imati dovoljno godina radnog staža - naglasila je Modrić.

Komentirala je i HND-ovu nagradu za životno djelo.

- Lijep je osjećaj, a ja se šalim da je to nagrada za starost. Lijepo je kad znaš da su kolege vidjeli da si ispravno i dugo radio taj posao te da se nisi iskompromitirao.

Pojasnila je i kako vidi budućnost novina budući da je cijelu karijeru radila u tiskanim medijima.

- Svi smo sentimentalni jer radimo u novinama. No, objektivno one idu pa-pa. Užasne su tiraže, a takvi su i svjetski trendovi. Novine su se počele drugačije raditi, pripremaju se velike analize i priče i za taj tip novinarstva ima mjesta u tiskanim medijima. Sve se mijenja pa se treba prilagoditi. Sjećam se kad nam je u redakciju stigao fax uređaj, gledali smo ga kao čudo, a danas nam je to smiješno.

Govoreći o političkim zbivanjima kazala je da svih afera kojima svjedočimo ne bi bilo da institucije rade svoj posao.

- Politika je isto postala treš i što možemo učiniti. A istovremeno za velike priče često nemamo vremena jer rokovi nas pritišću, a novine treba nečim popuniti. Pa podliježemo tome da pišemo o tome je li Milijanu Brkiću smješta Udba ili je li on stvarno radio prljavštine, a meni se čini da je ipak radio.

Za premijera Andreja Plenkovića kazala je da mu nije lako jer želi mijenjati HDZ i njegovo biračko tijelo.

- S druge strane puno je popuštao, radio je puno dogovora i ustupaka. Vidjet ćemo hoće li i njega svrgnuti kao i sve do sada - rekla je Modrić.

Što je još kazala o Plenkovićevoj karijeri, Europskim izborima i novinarstvu u Hrvatskoj pogledajte u emisiji.