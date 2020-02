'Sanader je zaradio 600.000 eura prije 90-ih. Ova fotografija potvrđuje te navode'

Nakon što je bivši premijer Ivo Sanader na suđenju otkrio kako je on zarađivao značajan novac, među ostalim i prodajom erotskih fotografija, o tome se oglasio i Dario Juričan. On je objavio uz status i fotografiju vidno mlađeg Sanadera u tramvaju. Kako je naveo, on je fotografiju priložio koja potvrđuje navode Ive Sanadera da je prije devedesetih zarađivao znatan novac.

"Šjor Ivo Sanader,

neka mi bude oprošteno što nemam vremena za ljubavno pismo, jer moju potpunu posvećenu ljubav ima samo jedan zagrebački genije, ali evo koristim priliku da vam se kratko javim.

Primjetio sam da imate problema sa sjećanjem, pa dozvolite da vam pomognem.

Na sudu ste jučer ustvrdili da ste prije devedesetih zaradili od austrijskog Meyerpressa 600.000 eura.

Evo, prilažem fotku koja potvrđuje vaše navode: u najboljem odjelu i finoj torbici vraćate se iz Vjesnika mercedesom kući, jer ste upravo dogovorili lukrativnu prodaju erotskih fotografija tvrtke Meyerpress.

Ili ipak priča ide da ste, šjor Ivo, mali pokisli jado koji se vraća iz Vjesnika tramvajem kući, a u zgužvanom torbanjku nosite erotske fotografije tvrtke Meyerpress.

Želim vam pravedno suđenje. Uvjeren sam da ste nevini.

Nadam se da će gospođa Kolinda Grabar Kitarović naći vremena, kojeg sada ipak ima malo više, te svratiti i do vas kada bude Milanu Bandiću, rezaču etiketa, nosila kolače", stoji u statusu kojeg potpisuje Dario Juričan.

