Sanader iznosi obranu: Tražim oslobađajuću presudu za sebe i stranku

Ivo Sanader na zagrebačkom Županijskom sudu nastavlja s iznošenjem obrane u aferi Fimi medija.

Na početku je ustvrdio da je u ovom postupku nedužan, kao i HDZ, koji je, kako je kazao, osnivao u Austriji početkom 90-ih.

– Bio sam u kontaktu s predsjednikom Tuđmanom koji me pozivao da se vratim u Hrvatsku. To nam je bilo teško jer smo imali malo dijete, a znali smo da će biti rata. Čak mi je to rekao jugoslavenski konzul kada sam došao produžiti jugoslavensku putovnicu. Pitao me što to mi iz HDZ-a radimo. Kazao je da će biti krvi do koljena, a ja sam mu rekao da neće jer mi želimo miran razlaz – kazao je Sanader.

Potom je pojasnio kako se vratio u Split te uskoro počeo političku karijeru. Najavio je da će danas pričati kako je stekao imovinu jer, prema optužnici, ima nesrazmjer u prihodima i rashodima od 23 milijuna kuna. USKOK traži da mu se to oduzme.

Sanader je ponovio da je 1976., kao dopisnik iz Austrije za Sportske novosti, pratio zimske olimpijske igre. – Radio sam kao dopisnik i za Slobodnu. Za to sam primao honorar. Nije to bio veliki novac ali za studenta je bilo dosta. Bio sam i u uredništvu studentskog lista, za što sam također primao plaću. Predavao sam i vjeronauk, a radio sam i za marketinšku agenciju gdje sam u pet godina, po mojoj procjeni, zaradio oko 65.000 eura – kazao je bivši premijer.

Sanader je naveo i kako je imao više firmi u kojima je bio vlasnik i suvlasnik. Radio je na projektima gradnje kuća po Austriji i hotela u Antaliji. Na kraju mu je, kako je kazao, na račun tih projekata i udjela u tvrtki prije povratka u Hrvatsku isplaćeno milijun eura.

Bivši premijer požalio se i da je njemu i njegovoj obitelji već deset godina blokirana sva imovina. Kazao je da je zbog toga u neravnopravnom položaju u odnosu na USKOK koji ima resurse koje on nema. – Apsolutno sam ograničen u obrani. Nemam ista prava kao USKOK. Pitam se koliko će dugo ta blokada stajati. A imovina nam je blokirana da bi se naplatio nesrazmjer kojeg nema – kazao je Sanader.

Imao je mnogo prigovora na nalaz vještačenja u kojem, kako tvrdi, nisu navedeni svi podaci jer za Sanaderove tvrdnje ne postoji materijalna dokumentacija.

- Duboko me pogađa ova nepravda koja traje već 10 godina. Tražim oslobađajuću presudu za sebe i stranku. Držim da sam potpuno nedužan. Stranka isto. Smatram da smo i ja i stranka zaslužili drugačiji tretman, a ne da se 10 godina nalazimo na optuženičkoj klupi - kazao je Sanader.

Rekao je i da nije govorio o političkom progonu i to ne zato što u to ne vjeruje već jer je odlučio da to ne stavlja u prvi plan. Kazao je da je postupak protiv njega počeo 2011., dva tjedna prije izbora. Sanader smatra da je to napravljeno jer je Mladen Bajić, tadašnji glavni odvjetnik vjerovao da će na izborima pobijediti SDP pa mu je, po Sanaderu, to bila šansa da se dokaže.