Samohrani otac s osmero djece uselio u novu kuću: 'Dom za Dijaninu dicu je pun'

Otac Mateo Torić (45) nakon smrti supruge Dijane ostao je sam s osmero djece, a sada se s obitelji uselio u novu kuću kupljenu uz pomoć humanitarne akcije "Kuća za Dijaninu dicu".

Humanitarna akcija pokrenuta je prošle godine na Svi Svete. Torić i osmero djece živjeli su u stanu od oko 60 kvadrata, a u teškoj situaciji našli su se nakon što je supruga i majka Dijana umrla od malignog melanoma u 37. godini.

Godinu dana nakon pokretanja akcije, žuta dvokatnica na zadarskom Bokanjcu odjekuje dječjim smijehom. Kuća ima oko 350 četvornih metara po etažama, pet soba, šest kupaonica s wc-om, prostranu blagovaonicu, piše Slobodna Dalmacija.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Otac Mateo Torić s djecom

Od ciljana tri milijuna kuna, prikupljeno je 2,6 milijuna kuna, koliko je kuća i koštala. Plaćen je porez, a obavljene su i preinake.

- Mogao sam uzeti bolovanje, ali nisam htio, nastavio sam raditi u školi. Nakon posla, obveze s djecom, jednoga na trening, drugoga kod pedijatra... Ne staješ čitavi dan. Misli su tu, ali nemam vremena ni žaliti, spasilo me to, ne misliš, nemaš kad. To mi je bila terapija. Još je sve to rano, ali u odnosu na prošlu godinu, dosta je bolje. Sad kad smo uselili u kuću, pogotovo. Dom za Dijaninu dicu je pun. A i srca se napunila vedrinom - ispričao je Torić.

- U najtežem trenutku, pronašli smo izlaz zahvaljujući svim dobrim ljudima. Nećemo to nikad zaboraviti - dodao je.