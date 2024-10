SAD tvrdi: Tisuće sjevernokorejskih vojnika je stacionirano u Rusiji. Zelenskij: 'Putin provjerava reakciju Zapada'

Sjedinjene Države primile su informaciju da je u ruskoj regiji Kursk „u ovom trenutku” osam tisuća sjevernokorejskih vojnika, rekao je u četvrtak zamjenik američke veleposlanice pri UN-u Robert Wood na sjednici Vijeća sigurnosti. Wood je ruskog kolegu pitao smatra li Rusija i dalje da na njezinom teritoriju nema vojnika Sjeverne Koreje, a ruski predstavnik u 15-članom tijelu nije mu odgovorio.

Moskva nije ni negirala ni izravno potvrdila prisutnost sjevernokorejskih vojnika. Pjongjang je u početku također nijekao te tvrdnje, no potom je branio ideju slanja svoje vojske, govoreći da je u skladu s međunarodnim pravom. Ukrajinske snage u kolovozu ove godine ušle su u rusko granično područje u regiji Kursk, gdje i dalje drže teritorij.

Vijeće sigurnosti se u četvrtak sastalo na zahtjev Rusije zbog zapadnog slanja naoružanja Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij kritizirao je pak izostanak zapadnog odgovora Rusiji nakon što je uključila sjevernokorejske trupe u rat. U četvrtak je naglasio da bi slab odgovor međunarodne zajednice mogao ohrabriti ruskog predsjednika Vladimira Putina da pojača tu vojnu prisutnost.

Ukrajinski čelnik je u razgovoru s južnokorejskom televizijom KBS rekao da vjeruje da Moskva pokušava postići dogovor s Pjongjangom i o slanju vojnih inženjera i „velikog broja civila” koji će raditi u ruskim tvornicama oružja. „Putin provjerava reakciju Zapada, a vjerujem da će nakon svih ovih reakcija odlučiti povećati kontingent. Reakcija danas je ništa, nula”, istaknuo je Zelenskij. On je na prisutnost vojnika Sjeverne Koreje u Rusiji počeo upozoravati 13. listopada. Zapadni saveznici nazvali su to velikom eskalacijom, no nisu odgovorili mjerama niti najavili da će to učiniti.

