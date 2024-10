Ukrajinci na ruskom tlu posjeduju prednost kakvu dosad nisu imali u ovom ratu. Putin će to skupo platiti

Ukrajinske snage su u kolovozu prodrle u jugozapadnu rusku regiju Kursk, gdje su na vrhuncu operacije kontrolirale oko 800 četvornih kilometara. Iako je Rusija uspjela povratiti dio teritorija, Ukrajinci i dalje drže određene pozicije. Prije ovog vojnog prodora borba Ukrajine protiv ruske invazije odvijala se isključivo na ukrajinskom tlu, osim dugometražnih napada dronovima na vojne objekte i rafinerije te sukoba na Crnom moru.

Iako borba u vlastitoj zemlji donosi određene prednosti, želja da se obrani što više teritorija ometa sposobnost da se djeluje iznimno strateški, istaknuli su stručnjaci za sukobe u razgovoru za Business Insider. Michael Bohnert, stručnjak za ratovanje iz RAND Corporation, objasnio je da Ukrajina u Kursku ima prednost jer "ne moraju braniti nijedan od tih gradova", s obzirom na to da su ruski. "Samo se borite gdje je to korisno i povlačite se kada to nije. To je zaista učinkovit način vođenja borbe", dodao je.

U domaćem okruženju ukrajinske snage čvrsto su se držale nekih gradova, boreći se s Rusima za njih sve dok nisu ostale bez izbora i morale se povući. Bakhmut je jedan primjer, ali bilo je i drugih dok je Ukrajina usmjeravala svoje napore na obranu što većeg teritorija. Invazija Rusije na Ukrajinu bila je neobična, barem kad su u pitanju veliki ratovi, jer se uglavnom odvijala na tlu samo jedne zemlje, što je Ukrajinu stavilo u vrlo nezgodan položaj i često ostavljalo njene trupe bez izlaza. Međutim, to više nije slučaj.

Unutar Kurska, govori Bohnert, Ukrajinci "mogu jednostavno iskoristiti teren, boriti se na najučinkovitiji mogući način, i na kraju se mogu povući" ako trebaju zaštititi svoje snage ili opremu ili ostvariti neki drugi cilj. I to mogu učiniti bez posljedica, što nije slučaj unutar Ukrajine, dodao je. Istaknuo je da se u naseljima u Kursku "ne radi o ukrajinskim gradovima, što im omogućuje da odaberu borbu i obranu s najsigurnijih pozicija kako bi mogli izgraditi utvrde". "Ako ste u manjini, jednostavno se povucite do sljedeće pozicije", dodao je.

Rusija napreduje i ponovno zauzima teritorij u Kursku i nejasno je kako će Ukrajina na kraju proći protiv njihovih snaga. William Alberque, stručnjak za ratovanje u Stimson Centru, istaknuo je da Rusija dosad preuzima "lakše dijelove teritorija" i da će "imati mnogo teži zadatak s ostatkom ukrajinske pozicije". "Sada je vrlo lako za Ukrajinu provesti neku vrstu borbenog povlačenja i ustupiti teritorij koji nikada nisu mogli legitimno zadržati", rekao je.

Bohnert je istaknuo da će Rusi morati platiti visoku cijenu ako žele povratiti izgubljeno, jer Ukrajina sada ima moć odluke kada i gdje će se braniti. Ukrajina je dala do znanja da su njene operacije u Kursku usmjerene na osvajanje teritorija koji bi mogli iskoristiti u pregovorima, ali postoje i druge prednosti borbe tamo. Matthew Savill, stručnjak za vojnu strategiju u think tanku Royal United Services Institute koji je prethodno bio obavještajni analitičar u britanskom Ministarstvu obrane, ranije je rekao da bi motivacija Ukrajine za zadržavanje teritorija u Kursku mogla biti ideja da "ako se postave u čvrstu obranu, mogu učinkovito iscrpiti Ruse".

Alberque je istaknuo da se u Kursku Ukrajina može pitati: "Gdje se zapravo možemo učinkovito braniti? Koja su najbolja mjesta za borbu protiv Rusa?" Dodao je da Ukrajina može uspostaviti "zone za eliminaciju neprijatelja" i "zamke za usporavanje ruskih snaga", naglašavajući: "Ne moraju braniti cijeli prostor."

Nad ukrajinskim vojnicima u domovini nadvija se prijetnja da će Rusija neodređeno zadržati bilo koji teritorij koji zauzmu. Rusija drži Krim od 2014. godine, dok ruski separatisti nastoje učvrstiti svoju vlast u Donbasu. Ova je regija već proglašena dijelom ruskog suverenog teritorija, a Moskva očito namjerava zadržati je. Međutim, Ukrajina se ne mora brinuti o sudbini teritorija koji preda unutar Rusije, što joj omogućuje drugačiji pristup ratu u toj regiji. Nije jasno koliko Ukrajina koristi ovu mogućnost, ali ona je prisutna. "To predstavlja ogromnu operativnu prednost za zapovjednika, jer ne morate postavljati nikakve granice", rekao je Alberque.

Naglasio je da, prilikom odabira mjesta za obranu, ukrajinske snage "ne gledaju samo na teren", dodajući: "Ne fokusiraju se samo na obrambene pozicije, već i na simboliku različitih sela koja su ukrajinska, koja imaju ukrajinske građane i duboke korijene u ukrajinskoj povijesti." "Demoralizacija zbog gubitka ukrajinskog sela potpuno je drugačija od predaje ruskog sela za koje Ukrajinci ne brinu nimalo", rekao je Alberque.

Nasuprot tome, na istoku Ukrajine, gdje je rat bio najintenzivniji, "Ukrajina stvarno osjeća bol prilikom predaje sela koja su Rusi ponovno osvojili ili povijesnih lokaliteta do kojih ruske snage nisu došle ranije", zaključio je. Ukrajina sada ratuje na teritoriju nekoga drugoga, što daje ukrajinskim zapovjednicima više slobode da oblikuju borbu prema onome što im zapravo treba, rekao je Alberque. "Za razliku od doma, gdje svaki izgubljeni metar teritorija predstavlja nož u srce svih Ukrajinaca."

