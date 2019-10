'Saborski zastupnici uskoro bi mogli ostati bez povlaštenih mirovina'

Bivši premijer i predsjednički kandidat Zoran Milanović u subotu je posjetio Zadar i Zadranima čestitao Dan obrane grada, a na druženju s građanima na Narodnom trgu rekao je i kako bi saborski zastupnici uskoro mogli ostati bez povlaštenih mirovina.

Poručio je i kako on, za razliku od ostalih kandidata u predsjedničkoj utrci, neće obećavati stvari koje ne može ispuniti.

"Imate sad predsjednicu koja je obećala svašta. Želite da vam obećam plaću od 7500 švicarskih franaka?", upitao je te podsjetio kako su prve dvije mjere koje je Sabor donio 2012. na prijedlog njegove Vlade bile - ukidanje privatnih ovrhovoditelja i povlaštenih mirovina.

"Zaštita je to malog čovjeka", ustvrdio je.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Istaknuo je da su povlaštene mirovine tada ukinute za sva buduća vremena, kao i za tadašnji saziv Sabora. Međutim, dodao je, to je tri godine kasnije poništio Ustavni sud tako da oni koji su stekli to pravo i dalje ga imaju, a među njima je cijeli sastav tog suda.

"No, imam radosnu vijest. Prema zadnjim informacijama, saborski zastupnici ostaju bez tih mirovina. To su ta jednostavna obećanja koja možeš ispuniti. Ne obećavati da ćeš se preseliti u Visoku pa onda muljaš od prvoga dana. Ja ću se preseliti tamo gdje me stave. Ako treba, može i ovamo, u Zadar, zašto ne?", rekao je Milanović.

Milanović: Neki žive od rada, a neki od nedostatka dokaza

Zamoljen da komentira česte političke prozivke predstavnika HDZ-a da su za njegove Vlade svi projekti u Zadru stali, rekao je kako ne zna koji su dokazi za to.

"Neki žive od rada, a neki od nedostatka dokaza. Autocesta je, primjerice, došla za SDP-ove vlasti. Drago mi je što Zadru ide dobro i išlo mu je dobro zadnjih 20 godina, ali Hrvatska je i izvan Zadra, u Slavoniji i krajevima iz kojih se ljudi ne samo iseljavaju, nego nemaju od čega živjeti. Neka odu gospoda malo u šokadiju vidjeti kako se tamo preživljava", poručio je Milanović.

Odbio je komentirati situaciju u lokalnom SDP-u jer je to, kako je rekao, posao predsjednika stranke.

"Podržava me mnoštvo stranaka, SDP prvi i na tome im hvala. To će biti važno, ali ne i dovoljno. Ovo su prvi izbori na kojima nisam papirnati favorit. Zato će sve skupa biti slađe i, obećajem, bit će zabavno", dodao je.

Čestitao je svim građanima Dan obrane Zadra ustvrdivši da je to vrlo ozbiljna i teška stvar.

"Uvijek se treba prisjetiti koliko je tanka crta između slobode i ropstva, života i smrti. Vječno hvala svima onima kojima su tada aktivno branili ovo područje, a bilo ih je malo", rekao je Milanović.

VIDEO: Zoran Milanović objavio kandidaturu