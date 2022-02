Ruske trupe napadaju Černobil, moguće da je oštećeno skladište nuklearnog otpada

Savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova objavio je da su ruske snage ušle u Černobil.

U borbi je možda oštećeno skladište nuklearnog otpada, javio je dopisnik američkog NBC-ja Richard Engel.

U Černobil su ruske trupe ušle iz smjera Bjelorusije.

Napad na područje Černobila potvrdio je i ukrajinski premijer Volodimir Zelenski.

- Naši branitelji daju svoje živote da se tragedija iz 1986. godine ne ponovi. Ovo je objava rata cijeloj Europi - objavio je Zelenski.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.