Nazvali ženu (88) i rekli joj da kćeri moraju odrezati nogu: 'Čuo se plač, vikala je 'mama, pomozi''

Ovaj tjedan ponovno je zabilježena jedna od najmorbidnijih prijevara kojopj su žrtve starije osobe.Žrtva u pokušaju bila je 88-godišnja umirovljenica iz Splita, koju je nepoznata osoba, a koja se predstavila kao liječnik, nazvala na kućni telefon s dramatičnom viješću, piše Slobodna Dalmacija.

Nakon što joj je muškarac priopćio da je njezina kći doživjela tešku prometnu nesreću i da joj zbog ozljeda mora amputirati nogu, starica je ostala šokirana. Zatim je spomenuo mogućnost ugradnje skupih medicinskih šipki, čiji bi trošak iznosio nekoliko desetaka tisuća eura, koje je trebala odmah prikupiti kako bi spasila kćer od invalidnosti. Lažni liječnik znao je ime njezine kćeri, što ju je dodatno zbunilo.

Uskoro je u pozadini telefonskog poziva začula plač ženske osobe koja je vrištala: „Mama, mama, pomozi mi!” To je dodatno uznemirilo staricu. Iako je bila u šoku, uspjela je shvatiti da nešto nije u redu. Nakon što je shvatila da je prije deset minuta razgovarala s drugom kćerkom koja joj je rekla da je sestra kod kuće, obratila se lažnom liječniku i odbila njegov zahtjev za novcem.

Prevarant se, međutim, nije dao smesti i ponovno je pokušao uvjeriti staricu, ali ona je već bila odlučna. Nakon što je prekinula razgovor, odmah je obavijestila sina, koji je brzo kontaktirao sestru. Potvrdilo se da je cijela priča bila lažna.

„Kako su znali ime naše majke i kćeri? Jesu li nas pratili? Mogli su izazvati srčani udar ili moždani udar, a mi nikada ne bismo saznali da je prevarantski poziv bio uzrok.”, kaže kći prevarene žene. Ova i slične prijevare već godinama prijete starijim osobama, ali posljednjih dana su postale intenzivnije i sofisticiranije, s dodatnim scenskim efektima.

Prevaranti očito djeluju organizirano, s različitim ulogama, od sakupljača informacija do onih koji preuzimaju novac, nakit i druge vrijedne predmete. Ove prijevare nisu rijetkost, stoga se apelira sve da obavijeste starije osobe i budu oprezni – ovo se može dogoditi svakome.