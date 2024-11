Rusija si priključila ukrajinski teritorij u izvješću, tajna služba: 'Putinov projektil pogodio nas je brzinom 11 puta većom od brzine zvuka'

Vladimir Putin rekao je da će Rusija nastaviti s testiranjem svoje nove hipersonične rakete Orešnik

Ukrajinska tajna služba: 'Ruska raketa dosegla je brzinu koja je više od 11 puta veće od brzine zvuka. Raketa je letjela 15 minuta od polijetanja

Rusija je uključila teritorije koje okupira u Ukrajini u svoje nedavno izvješće o inventaru stakleničkih plinova

Profesorica prava na Sveučilištu u Oslu Christina Voigt rekla je da rusko izvješće o emisijama u Ukrajini narušava ukrajinski suverenitet i da bi moglo biti nezakonito

10:05 - Profesor Maksim Kamenjeckij s kijevskog Instituta za društvena istraživanja razgovarao je s N1 televizijom o situaciji u Ukrajini, ali i prijetnjama Putina da će nastaviti proizvoditi ovo oružje. Na pitanje strahuju li u Ukrajini od nuklearnog odgovora, Kamenjeckij kaže: - Prvo, Rusi mogu koristiti i drugo oružje. Sve što oni koriste po našem teritoriju, sve to može imati nuklearne bojne glave. Pitanje je što će oni time postići. Nuklearno oružje svima budi sjećanje na Hirošimu i Nagasaki, to je način uništavanja velikih vojnih ciljeva. Ovo što Rusi brbljaju da će napasti London ili neki drugi veliki grad... Oni su svjesni da nakon toga neće biti normalan partner za neki razgovor. I Kina i druge zemlje su, pretpostavljam, upozoravali Rusiju. S druge strane, Rusima je to zanimljivo kako će nuklearni impuls pogoditi elektronska postrojenja na bojišnici. Ali to ne znači da će gađati gradove. Oni će istog trena postati zločinci i čak ni Kina se više neće moći izvući s razgovorima da treba smanjivati eskalaciju.

9:40 - Rusija je uključila teritorije koje okupira u Ukrajini u svoje nedavno izvješće o inventaru stakleničkih plinova Ujedinjenim narodima, što je izazvalo proteste ukrajinskih dužnosnika i aktivista na samitu o klimatskim promjenama COP29 ovog tjedna. Ovaj potez Moskve dolazi u trenutku kada ruski predsjednik Vladimir Putin razmatra potencijalne pregovore o mirovnom sporazumu s budućim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom koji bi mogli odlučiti o sudbini golemih dijelova teritorija. - Vidimo da Rusija koristi međunarodne platforme da legalizira svoje postupke, da legalizira okupaciju našeg teritorija - rekla je za Reuters zamjenica ukrajinskog ministra okoliša Olga Juhimčuk.

Rekla je da je Ukrajina u kontaktu s dužnosnicima iz Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), glavnog UN-ovog tijela za klimu, kako bi zatražila da riješe spor. Riječ je o ruskom nacionalnom izvješću o inventaru emisija stakleničkih plinova za 2022., koje je Moskva podnijela UNFCCC-u 8. studenoga. U podnesku, koji je pregledao Reuters, Rusija je rekla da može iznijeti podatke samo za 85 od 89 teritorija „zbog nedostatka osnovnih podataka o korištenju zemljišta za teritorije Narodne Republike Donjeck, Narodne Republike Luhansk, regija Zaporižja i Herson, koji su pripojeni u rujnu 2022.“ Rusija je već uključila emisije iz ukrajinske regije Krim, pripojene 2014., u posljednjih nekoliko izvješća podnesenih UNFCCC-u. Također je uključila planove razvoja zemljišta Krima u izvješće podneseno UN-ovom Globalnom okviru za bioraznolikost u 2020.

Ukrajinska ministrica okoliša Svitlana Grinčuk pokrenula je to pitanje u govoru izaslanicima na summitu COP29 početkom ovog tjedna, rekavši da rusko izvješće o ukrajinskom teritoriju potkopava integritet globalnih klimatskih napora. Juhimčuk je za Reuters rekla da se zabrinutost temelji na opasnosti od dvostrukog brojanja emisija na teritorijima koji zajedno premašuju veličinu Portugala i Azerbajdžana. -To će nas dovesti do toga da nećemo postići niti jedan od naših ciljeva ako nemamo odgovarajuće izvješćivanje prema Pariškom sporazumu - rekla je.

Direktorica Programa za klimu i energiju Centra za međunarodno pravo okoliša Nikki Reisch rekla je da spor pokazuje kako geopolitička previranja mogu svijetu odvratiti pozornost od borbe protiv globalnog zatopljenja. Profesorica prava na Sveučilištu u Oslu Christina Voigt rekla je da rusko izvješće o emisijama u Ukrajini narušava ukrajinski suverenitet i da bi moglo biti nezakonito.

VEZANI ČLANCI:

9:35 - Dužnosnik američke vlade rekao je da ispaljivanje “eksperimentalne balističke rakete srednjeg dometa” neće ništa bitnije promijeniti u ratu. Slično je kazala i glasnogovornica NATO-a ustvrdivši kako novo oružje “neće promijeniti tijek sukoba niti odvratiti NATO saveznike od potpore Ukrajini”.

9:20 - Ukrajinska tajna služba je, prema pisanju njemačkih medija koji se pozivaju na pisanje RBC Ukraine, navela je kako je ruska raketa dosegla brzinu koja je više od jedanaest puta veće od brzine zvuka. Raketa je letjela 15 minuta od polijetanja u regiji Astrakhan u južnoj Rusiji do pada u gradu Dnjipro u središnjoj istočnoj Ukrajini, stoji u objavi u kojoj se još dodaje kako je “ruska raketa bila opremljena sa šest bojevih glava, od kojih je svaka bila opremljena sa šest komada podstreljiva”.

Sukob Rusije i Ukrajine prerastao je u globalni. Nakon što je predsjednik Vladimir Putin odobrio ispaljivanje hipersonične rakete srednjeg dometa na Ukrajinu, rekao je da će Rusija nastaviti s testiranjem svoje nove hipersonične rakete Orešnik. Domet ovih projektila je od 3000-5500 km, što bi im omogućilo da udare bilo gdje u Europi ili zapadnim Sjedinjenim Državama.

Moskva kaže da davanjem zelenog svjetla Ukrajini za ispaljivanje zapadnih projektila duboko u Rusiju, SAD i njegovi saveznici ulaze u izravan sukob s Rusijom. Putin je u utorak odobrio promjene politike koje su smanjile prag za korištenje nuklearnog oružja kao odgovor na napad konvencionalnim oružjem na Rusiju.

>>FOTO Putin ima 14 jasnih meta: Ako doista posegne za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije>>