Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MLADI U VOJSCI

Novi zakon u njemačkoj vojsci: Evo tko će zapravo služiti

Njema?ka: Vojnici provode vježbu za situacije katastrofa
Foto: Peter Endig/DPA
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
13.11.2025.
u 07:49

Prema projekcijama njemačkog Ministarstva obrane, od 2026. godine planira se uvođenje između 3000 i 5000 novih ročnika godišnje u redovnu službu Bundeswehra.

Njemačka vladajuća koalicija postigla je novi dogovor, ovaj put o prijedlogu zakona koji bi trebao redefinirati vojnu službu u zemlji. Nakon što je ranije usuglašeno ukidanje građanske pomoći za izbjeglice iz Ukrajine, vladajući su sada pronašli zajedničko rješenje i u drugom politički osjetljivom pitanju. Kako izvještava Fenix magazin, višemjesečni sukob između ministra obrane Borisa Pistoriusa (SPD) te predstavnika Unije (CDU/CSU) i socijaldemokrata napokon je okončan.

Najvažniji rezultat kompromisa odnosi se na obvezan liječnički pregled (musterung) za sve njemačke državljane koji navrše 18 godina. Tim pregledom utvrđivat će se njihova sposobnost za služenje vojnog roka. U slučaju da se ne prijavi dovoljan broj dobrovoljaca, novačeni će se birati putem selekcije. Time je odbačen raniji model tzv. „dvostrukog odabira“, prema kojem se prvo nasumično određivalo tko ide na liječnički pregled, a potom tko će zaista biti pozvan u vojsku.

Prema izvorima iz političkih krugova, ministar Pistorius pristao je na kompromis te će, na zahtjev koalicijskih partnera, izraditi detaljan plan povećanja broja pripadnika Bundeswehra i pričuvnog sastava. Unatoč dogovoru, i dalje nije poznato jesu li usuglašene sve pojedinosti prijedloga, osobito dio koji se odnosi na tzv. “kratkoročne vojnike”, pripadnike koji bi nakon kratke obuke obavljali isključivo zaštitarske zadaće. Ova je zamisao izazvala brojne kritike, ponajviše iz redova Unije, čiji su zastupnici optužili ministra da takvim prijedlogom „umjetno uljepšava statistiku novih vojnika“.

Izvorni nacrt zakona, koji su zajednički izradili SPD i CDU/CSU, predviđao je provedbu u četiri koraka: dobrovoljno javljanje mladih muškaraca na liječnički pregled, odabir ako nema dovoljno prijavljenih, izbor onih koji će biti pozvani na služenje, provedbu vojnog roka prema potrebama vojske.

No sredinom listopada, Pistorius je na sjednici stranke SPD emotivno odbacio taj prijedlog, tvrdeći da je bio zaobiđen u procesu donošenja odluka. Nakon toga, pregovori su nastavljeni u užem formatu, među zastupnicima zaduženima za obrambenu politiku. Prema projekcijama njemačkog Ministarstva obrane, od 2026. godine planira se uvođenje između 3000 i 5000 novih ročnika godišnje u redovnu službu Bundeswehra.

Ključne riječi
Bundeswehr pistorius 18-godišnjak vojni rok Njemačka

Komentara 2

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec3.0
08:09 13.11.2025.

3000-5000 novih "ročnika"??? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ... Kojeg od onih u Njemačkoj 72 priznata spola? Veganci, vegetarijanci, oni kaj jedu otpalo voće, oni kaj jedu samo zrnje? Putinu se već tresu gaće od straha!

Avatar Banana man
Banana man
08:19 13.11.2025.

novinari, ajde provjerite brojeve jer 5000 ročnika na zemlju od 80 milijuna ljudi je smijurija

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja