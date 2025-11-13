Novi zakon u njemačkoj vojsci: Evo tko će zapravo služiti

Njemačka vladajuća koalicija postigla je novi dogovor, ovaj put o prijedlogu zakona koji bi trebao redefinirati vojnu službu u zemlji. Nakon što je ranije usuglašeno ukidanje građanske pomoći za izbjeglice iz Ukrajine, vladajući su sada pronašli zajedničko rješenje i u drugom politički osjetljivom pitanju. Kako izvještava Fenix magazin, višemjesečni sukob između ministra obrane Borisa Pistoriusa (SPD) te predstavnika Unije (CDU/CSU) i socijaldemokrata napokon je okončan.

Najvažniji rezultat kompromisa odnosi se na obvezan liječnički pregled (musterung) za sve njemačke državljane koji navrše 18 godina. Tim pregledom utvrđivat će se njihova sposobnost za služenje vojnog roka. U slučaju da se ne prijavi dovoljan broj dobrovoljaca, novačeni će se birati putem selekcije. Time je odbačen raniji model tzv. „dvostrukog odabira“, prema kojem se prvo nasumično određivalo tko ide na liječnički pregled, a potom tko će zaista biti pozvan u vojsku.

Prema izvorima iz političkih krugova, ministar Pistorius pristao je na kompromis te će, na zahtjev koalicijskih partnera, izraditi detaljan plan povećanja broja pripadnika Bundeswehra i pričuvnog sastava. Unatoč dogovoru, i dalje nije poznato jesu li usuglašene sve pojedinosti prijedloga, osobito dio koji se odnosi na tzv. “kratkoročne vojnike”, pripadnike koji bi nakon kratke obuke obavljali isključivo zaštitarske zadaće. Ova je zamisao izazvala brojne kritike, ponajviše iz redova Unije, čiji su zastupnici optužili ministra da takvim prijedlogom „umjetno uljepšava statistiku novih vojnika“.

Izvorni nacrt zakona, koji su zajednički izradili SPD i CDU/CSU, predviđao je provedbu u četiri koraka: dobrovoljno javljanje mladih muškaraca na liječnički pregled, odabir ako nema dovoljno prijavljenih, izbor onih koji će biti pozvani na služenje, provedbu vojnog roka prema potrebama vojske.

No sredinom listopada, Pistorius je na sjednici stranke SPD emotivno odbacio taj prijedlog, tvrdeći da je bio zaobiđen u procesu donošenja odluka. Nakon toga, pregovori su nastavljeni u užem formatu, među zastupnicima zaduženima za obrambenu politiku. Prema projekcijama njemačkog Ministarstva obrane, od 2026. godine planira se uvođenje između 3000 i 5000 novih ročnika godišnje u redovnu službu Bundeswehra.