Rusija nastavlja bombardiranje, Kijev uzvraća. 'Napad na Moskvu naša je specijalna operacija'

Dok Rusija žestoko nastavlja bombardirati ukrajinske gradove, Kijev uzvraća i pokušava paralizirati život na Krimu te u još nekim gradovima. Najnoviji napad dronovima na Moskvu mnogi vojni analitičari vide kao promjenu strategije ukrajinske vojske, koja sada primjenjuje strategiju gerilskih ratova, kao što su to činile palestinske militantne skupine u Pojasu Gaze kada su izraelske gradove gađale dalekometnim projektilima i tako unosile nemir i strah među građane. Preseljenje rata na teritorij Rusije zapravo je dio taktike "ako mi ne spavamo mirno, nećete niti vi". Iako su Ukrajinci do sada rijetko preuzimali odgovornost za napad na ruski teritorij, ovoga su puta to učinili. Izvor u ukrajinskom ministarstvu obrane rekao je za AFP da je napad dvjema bespilotnim letjelicama u ponedjeljak ujutro na glavni grad Rusije bio "specijalna operacija" koju je provela vojna obavještajna služba ukrajinskog ministarstva obrane.

U međuvremenu, Rusija je u noći na ponedjeljak gađala skladište žita u Odesi. Ukrajinsko južno vojno zapovjedništvo u ponedjeljak je na društvenim mrežama objavilo da je u ruskom napadu bespilotnim letjelicama na južnu ukrajinsku luku Odesu uništeno skladište žita te su ranjena četvorica lučkih radnika.

Isto tako, rusko skladište streljiva u Džankoju na Krimu pogođeno je rano ujutro u ponedjeljak, a ruske snage protuzračne obrane presrele su 11 bespilotnih letjelica iznad tog područja, rekao je proruski dužnosnik. Istodobno, Ukrajina tvrdi da je ponovno zauzela mali dio teritorija u regiji Bahmut, što je potvrdila zamjenice ministra obrane Hanna Maliar kazavši: "Neprijatelj i dalje usmjerava svoje glavne napore na osovine Kupjansk, Liman, Bahmut, Avdijivka i Marijinka, teška neprijateljstva se nastavljaju. U tjedan dana, kao rezultat poboljšanja operativnog (taktičkog) položaja i poravnanja linije bojišnice na osi Bahmut, oslobođeno je područje od 4 četvorna kilometra."

