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VOJNO NATJECANJE

Mladić iz New Yorka okušao se u natjecanju za najboljeg hrvatskog ročnika, evo tko je osvojio prvo mjesto

Foto: MORH/T. Brandt
1/3
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
18.07.2026.
u 09:45

Drugi naraštaj temeljnog vojnog osposobljavanja završava danas, a prije dva mjeseca na obuku je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju upućeno ukupno 900 ročnika i ročnica

U posljednjem tjednu temeljnog vojnog osposobljavanja u vojarni "123. brigade HV" u Požegi održano je natjecanje za najboljeg ročnika i ročnicu drugog naraštaja. Među 13 ročnika i šest ročnica naslov najboljih osvojili su Ema Lasić i Antonio Martić, koji su se najboljima pokazali u provjeri fizičke spremnosti, teorijskog znanja i praktičnih vojnih vještina. Na natjecanje su se plasirali ročnici i ročnice s najboljim rezultatima ostvarenima tijekom dvomjesečne obuke u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Natjecanje je započelo provjerom tjelesne spremnosti i pisanim testom, a završni izazov bila je zahtjevna staza s 15 radnih točaka koju je trebalo svladati u što kraćem vremenu, pritom demonstrirajući znanja i vještine stečene tijekom obuke.

U ženskoj konkurenciji drugo mjesto osvojila je Ana Mikulić, a treće Dijana Zorman. Kod ročnika je iza pobjednika Antonija Martića drugo mjesto pripalo Ivanu Banoviću, dok je treći bio Kristijan Burić. Pobjednicima je čestitao brigadir Zlatko Radočaj, zapovjednik Središta za obuku pješaštva i oklopništva, istaknuvši kako su tijekom protekla dva mjeseca imali čast nositi odoru Hrvatske vojske te im poželio uspjeh u daljnjoj vojnoj karijeri. Pobjednica Ema Lasić nakon završetka temeljnog vojnog osposobljavanja planira nastaviti na specijalističku vojnu obuku i zaposliti se u Hrvatskoj vojsci. Istaknula je kako se za natjecanje pripremala vježbama snage i kondicije, a najzahtjevnijim dijelom poligona smatra preskakanje prepreka.

– Prezadovoljna sam i ponosna, pobjeda mi puno znači. Na TVO-u sam upoznala puno divnih ljudi i svakome bih preporučila ova dva mjeseca – poručila je. Antonio Martić budućim je ročnicima preporučio da se prijave na temeljno vojno osposobljavanje jer je riječ o vrijednom iskustvu tijekom kojeg će steći nova prijateljstva. Kaže da se za natjecanje pripremao fizički i psihički, a najtežim dijelom smatra gađanje jer zahtijeva smirenost i preciznost. Među drugim naraštajem ročnika bio je i Maximus Radman Hansen iz New Yorka, čija je majka podrijetlom iz okolice Zadra. Temeljno vojno osposobljavanje završio je u Kninu, a rekao je kako je u Hrvatsku došao steći nova znanja i vještine te na taj način odati počast hrvatskim braniteljima. Obuku je završio i Luka Gudelj iz Sinja, član Rukometnog kluba Sinj i hrvatske seniorske ragbijaške reprezentacije. Istaknuo je kako je tijekom dva mjeseca stekao brojna nova znanja, posebno iz topografije, te pohvalio atmosferu među ročnicima i zahtjevan, ali izvediv završni poligon. Drugi naraštaj temeljnog vojnog osposobljavanja završava danas, a prije dva mjeseca na obuku je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju upućeno ukupno 900 ročnika i ročnica.
Ključne riječi
MORH

Komentara 7

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VA
VanjaPlank
10:17 18.07.2026.

Mladi ljudi vole svoju zemlju. Najgorje je kad živiš u državi a jedva čekaš da ju zlo snađe a takvih narikača ima dosta u Hrvatskoj

MI
Mirko1944
10:18 18.07.2026.

Ročnici su nada RH. Trebaju demokratski preuzeti vlast i garantirati budućnost RH. Možemovci i sdpovci su rak rana Hrvatske.

SO
soovls
10:25 18.07.2026.

Lasić, Mikulić, Martić ....hercegovci. Radman je bosanac iz okolice Banjaluke.

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