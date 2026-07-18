Maskiran upao u trgovinu, nekoliko sati kasnije opljačkao i benzinsku. Bijeg mu nije uspio

Muškarac (37) osumnjičen je da je u petak na području Splitsko-dalmatinske županije počinio dva razbojništva – najprije je uz prijetnju nožem opljačkao trgovinu u Planom, a nekoliko sati kasnije i benzinsku postaju u Kaštelima. Nakon druge pljačke pokušao je pobjeći policiji, no ubrzo je uhićen. Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske uhitili su u petak navečer 37-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiče za dva razbojništva počinjena u razmaku od svega nekoliko sati.

Prema policijskom izvješću, oko 20.45 sati zaprimljena je dojava da je muškarac ušao u benzinsku postaju na području Kaštela te uz prijetnje od zaposlenika otuđio novac. Nakon toga pobjegao je s mjesta događaja.Policija ga je vrlo brzo locirala na području Kaštela. Kada je ugledao policijske službenike, dao se u bijeg, no jedan ga je policajac sustigao i uhitio. Tijekom uhićenja uporabljena su sredstva prisile. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je i sumnja da je isti muškarac ranije toga dana, oko 14.30 sati, s motociklističkom kacigom na glavi ušao u trgovinu u Planom. Uz prijetnju nožem od djelatnice je zatražio novac, a nakon što je ona to odbila, iz blagajne je uzeo 40 eura i pobjegao. Nad 37-godišnjakom je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela razbojništva. Po njegovu dovršetku bit će, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.