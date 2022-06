Rusi utočište pred ratom nalaze na Jadranu: 'Roditelji zadnjim novcem kupuju svojoj djeci karte'

Unatoč tome što ruski predsjednik Vladimir Putin imaju znatnu javnu podršku za "specijalnu vojnu operaciju", mnogi Rusi odlučili su spas potražiti negdje drugdje. Mnogima je prvi izbor upravo Crna Gora.

Bivšoj oporbenoj aktivistici Eleni Zaslavskoj nedugo nakon pokretanja invazije na ukrajinu, na vrata stana pokucala policija, a na njihova pitanja o razlogu njezinih nedavnih putovanja u Dubai i Kanadu lako je odgovorila – bila je u posjeti svojim sinovima koji tamo žive. Umirovljenoj fizičarki (60) i njezinom suprugu to što im je policija pokucala na vrata je bilo jasno upozorenje.

VIDEO: Ruska invazija na Ukrajinu bliži se 100. danu: Pogledajte stravične prizore rata

U roku nekoliko dana spakirali su kofere i krenuli prema Crnoj Gori, zemlji koja je postala utočište tisućama Rusa koji bježe od sankcija, vojnog roka ili političkog ugnjetavanja, piše Reuters.

"Nije bilo mogućnosti da ostanemo u Rusiji pod sadašnjom vladom jer je sve što se tamo događa nespojivo s našim stavovima", kazala je Zavlavska koja se zajedno sa suprugom preselila u selo Lastva Grbaljska gdje žive od svojih mirovina.

Svoj dom u Crnoj Gori pronašao je i Marat Gelman, istaknuti galerist i otvoreni Putinov kritičar.

Kremlj ga je prošlog prosinca stavio na popis ‘stranih agenata’ koji se moraju registrirati i prijaviti bilo kakvo financiranje ili donacije iz inozemstva, a od tada se više nije vratio kući.

U Crnoj Gori živi oko 620 000 ljudi, a ta zemlja imala je nekada bliske veze s Rusijom, no one su se pogoršale zbog odluke da se pridruži NATO-u usprkos upozorenjima Putina da će njezino pristupanje zapadnom savezu rezultirati ‘odmazdom’. Crna Gora je 2016. godine optužila ruske obavještajce i srpske nacionaliste da pokušavaju srušiti njihovo prozapadno vodstvo, što je Moskva odbacila uz komentar da je to 'apsurdno'.

Unatoč svemu što se dogodilo između dvije zemlje, Crna Gora je ipak ostala popularno odredište za Ruse, koji mogu ući u Crnu Goru bez vize i ostati tamo 30 dana prije nego im zatreba boravišna dozvola. Rusi posjeduju oko 19.000 nekretnina u Crnoj Gori, a ruska ulaganja u tu zemlju iznosila su više od četvrtine njenog BDP-a u 2019.

VIDEO: Povjerljivi britanski izvještaj: Ruska vojska mogla bi se raspasti zbog velikih gubitaka

Sve samo da ne završe u ratu

Gelman tvrdi da su među Rusima koji traže utočište u Crnoj Gori bogati poslovni ljudi i njihove obitelji, kao i mladi ruski vojnici koji su pobjegli kako ne bi bili završili na bojišnici u Ukrajini.

"Roditelji svojim zadnjim novcem kupuju svojoj djeci karte za Crnu Goru i ovdje im iznajmljuju smještaj kako ne bi završili u tom ratu", rekao je Gelman, piše Reuters.

Spas od rata u Crnoj Gori pronalaze i brojne tvrtke. Isto se događa i u Srbiji, gdje je od početka invazije došlo na tisuće Rusa.Ž