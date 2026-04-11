Papa Lav pozvao na okončanje 'ludila rata' dok SAD i Iran pregovaraju

Papa Lav u subotu je pozvao svjetske čelnike da okončaju "ludilo rata", u strastvenom apelu dok viši američki i iranski dužnosnici razgovaraju u Pakistanu o okončanju šestotjednog sukoba. Na posebnom molitvenom bdijenju u bazilici Svetog Petra, prvi američki papa osudio je upotrebu vjerskog jezika za opravdavanje rata te je rekao "da zabluda svemoći koja nas okružuje... postaje sve nepredvidljivija."

Izravno se obrativši svjetskim čelnicima, rekao je: "Prestanite" Vrijeme je za mir! Sjednite za stolom dijaloga i posredovanja, ne za stolom za kojim se planira novo naoružavanje." Lav, poznat po tome što oprezno važe riječi, istaknuo se kao otvoren kritičar rata s Iranom.

U subotu je upotrijebio snažan jezik kako bi osudio sukob, navodeći pisma djece iz ratnih zona za koja je rekao da opisuju "užas i nečovječnost". Papa je također spomenuo protivljenje Crkve invaziji Iraka 2003. godine predvođenoj SAD-om, pozivajući se na apel pokojnog pape Ivana Pavla II. četiri dana prije početka sukoba.

"Dosta idolopoklonstva prema sebi i novcu!" rekao je Lav. "Dosta demonstracije moći! Dosta rata!" Papa, koji je 30. ožujka rekao da Bog odbacuje molitve čelnika koji započinju ratove i kojima su "ruke natopljene krvlju" ponovno je u subotu odbacio upotrebu kršćanskog jezika da bi se opravdao rat. "Ravnoteža unutar ljudske obitelji teško je narušena", rekao je Lav. "Čak i sveto Ime Boga, Boga života, uvlači u diskurse o smrti."

Ranije papine komentare konzervativni katolički komentatori protumačili su kao usmjerene protiv američkog ministra obrane Petea Hegsetha, koji se pozvao na kršćanski jezik kako bi opravdao zajedničke američko-izraelske napade na Iran koji su započeli rat.