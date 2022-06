Tko je misteriozna Putinova mezimica zbog koje je potpuno izgubio živce? Na bizarnoj presici glumili da pucaju u novinarku

- Uvijek sam reagirao negativno na one koji svoje slinave nosove zabijaju u tuđe živote i tako si ispunjavaju erotske fantazije. To je bila rečenica kojom je Vladimir Putin ruskoj novinarki dao da znanja da mu se nimalo ne sviđaju pitanja koja mu je postavila. Vladaru Kremlja su do sada u nebrojeno mnogo stručnih i nestručnih analiza pripisali sve moguće i nemoguće karakteristike – da je iznadprosječno inteligentan, nemilosrdan, karizmatičan, odlučan, veliki radnik, u stalnom strahu da bude kontroliran, da je iza čvrste vanjštine u biti ranjiv, da se boji odbacivanja i ljubavi jer ljubav drugima daje moć nad njim.