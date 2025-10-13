Obavještajci razotkrili opasne špijunske igre stranih sila: Poslali upozorenje političarima

Britanska obavještajna agencija MI5 izdala je javno upozorenje zastupnicima britanskog parlamenta, upozoravajući da su meta špijunskih aktivnosti stranih sila, uključujući Kinu, Rusiju i Iran. Prema agenciji, ove zemlje pokušavaju potkopati britansku demokraciju kroz sofisticirane metode poput ucjena, kibernetičkih napada, manipulativnih odnosa i financijskih donacija. Upozorenje dolazi u osjetljivom trenutku, samo tjedan dana nakon što su britanski tužitelji odustali od suđenja dvojici britanskih državljana optuženih za špijunažu u korist Kine. Razlog povlačenja optužbi bio je nedostatak dokaza kojima bi se potvrdilo da Kina predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva. Ovaj slučaj dodatno je naglasio složenost suočavanja s prijetnjama stranih obavještajnih službi, javlja Reuters.

Generalni direktor MI5-a Ken McCallum naglasio je ozbiljnost situacije, izjavivši: "Kada strane države kradu vitalne podatke Ujedinjenog Kraljevstva ili manipuliraju našim demokratskim procesima, one ne samo da kratkoročno štete našoj sigurnosti, već i narušavaju temelje našeg suvereniteta". McCallum je pozvao političare i njihove zaposlenike da budu oprezni prema neobičnim društvenim interakcijama, poput čestih zahtjeva za privatne sastanke ili pretjeranog laskanja, te da pripaze na pokušaje phishing napada ili financijskih utjecaja. MI5 je posebno upozorio na dugoročne strategije stranih agenata koji njeguju osobne odnose s političarima kako bi izvukli osjetljive informacije ili utjecali na njihove odluke. Agencija je pozvala zastupnike da poduzmu trenutačne mjere kako bi zaštitili sebe i britansku demokraciju, naglašavajući važnost njihove uloge u očuvanju nacionalne sigurnosti.

Ovaj potez MI5-a dolazi u kontekstu ranijih incidenata, poput slučaja iz siječnja 2022. kada je agencija upozorila na odvjetnicu Christine Lee, optuženu za političko uplitanje u ime kineske Komunističke partije. Lee je navodno omogućavala financijske donacije britanskim parlamentarcima u ime stranih državljana iz Hong Konga i Kine. Iako je Lee pokušala pravno osporiti optužbe, njezin slučaj je odbačen, što je dodatno produbilo napetosti između Londona i Pekinga.

Dok britanski premijer Keir Starmer nastoji poboljšati odnose s Kinom, britanske sigurnosne službe nastavljaju upozoravati na pokušaje infiltracije u političke i poslovne krugove. Kinesko veleposlanstvo u Londonu oštro je odbacilo optužbe o špijunaži, nazvavši ih „zlonamjernim klevetama“ i „potpuno izmišljenim“ tvrdnjama. Ovo upozorenje MI5-a signalizira sve veću zabrinutost za sigurnost britanskih demokratskih institucija u vrijeme globalnih geopolitičkih napetosti. Zastupnici su pozvani na povećanu budnost kako bi zaštitili ključne interese Ujedinjenog Kraljevstva od stranih prijetnji.