'Ruše me lobisti uz pomoć Mosta jer nikad neću dopustiti privatizaciju HEP-a'

Predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić pod sve je većim pritiskom saborske oporbe, koja uoči jesenske parlamentarne sezone glasno jasno daje do znanja da ne namjerava pustiti na miru prodaju u bescjenje viškova plina početkom ljeta. Neslužbeni kanali naveliko nagađaju da bi upravo Barbarić mogao pasti kao žrtva ove afere, pri čemu bi takvu odluku premijeru Plenkoviću trebala olakšati činjenica da je Barbarić i bespravni graditelj, kojemu je izdano rješenje o rušenju vile s bazenom koju gradi na Hvaru.

U intervjuu koji nam je dao nakon višemjesečne šutnje Barbarić otkriva da je svjestan kako je bespravno gradio, ali ne miri se olako s rješenjem o uklanjanju kuće jer je, tvrdi, Državni inspektorat u njegovu slučaju postupao prerevno i tvrdi da mu netko iz te institucije, na čijem je čelu njegov stranački kolega, također zagrebački HDZ-ovac Andrija Mikulić, smješta igru. A svoje tvrdnje potkrijepio je i snimkama te dokumentima iz kojih je vidljivo da je na mjestu sporne vile postojala kuća sličnih gabarita s dodatnim građevinama koja je legalizirana 2015. godine i za koju je, kaže, priključak struje još 1998. ishodio njegov otac. Direktor HEP-a dužan ne ostaje ni kritičarima iz Mosta, čijeg zastupnika Zvonimira Troskota proziva da živi ili na lažnoj adresi ili u gradskom socijalnom stanu.

Barbarić i dalje uvjerava da u ljetnoj prodaji viškova plina nije bilo nikakve sporne poslovne odluke i nudi objašnjenje da iza svega stoje lobiji koji žele prodaju HEP-a. Ipak, ponavlja da je HEP pravovremeno upozorio resorno ministarstvo da bi se viškovi mogli stvoriti zbog čega se, kaže, ne može govoriti o bilo kakvoj odgovornosti kompanije. Izbjegao je, međutim, izravan odgovor na pitanje je li onda odgovoran ministar Davor Filipović.

Kako ste na nelegalno izgrađenom objektu uspjeli dobiti priključak struje? Je li točno da je to sada predmet interesa USKOK-ovi istražitelja?

Gledajte, ja ne znam što se istražuje. Mogu samo pročitati što se po medijima spominje. Međutim, mene ne brine niti mi smeta što se istražuje i na sva pitanja rado ću dati odgovore nadležnim tijelima. Ono što mi smeta kontinuirane su dezinformacije i laži koje se iznose u dijelu medija vezano uz ovaj slučaj. Ja uopće nisam dobio nikakav priključak. Dobio ga je moj otac 1998. godine. U programu nekih televizija uporno se spominje kako je upitno i problematično kako sam dobio priključak na nelegalnoj građevini čime se, naravno, insinuira da sam iskoristio utjecaj kao predsjednik uprave HEP-a. A istina je da je priključak na toj građevini izveden je u siječnju 1998. godine i da se od tada nije mijenjala njegova snaga niti na zemljištu postoji bilo kakav drugi priključak. Dakle, laž da veća ne može biti iako im je službeno priopćeno da je priključak iz 1998. godine. Ne razumijem kako si televizije kojima bi građani trebali vjerovati mogu takvo što dopustiti. Drugo, u narativu istih medija kada je u pitanju prodaja viškova plina kontinuirano se spominje kako je, citiram, HEP prodavao plin za jedan cent, prethodno ga kupivši za 47 eura, a onda se još doda da ga je prodavao Pavlu Vujnovcu. Pa onda stranka koja gotovo jedina gostuje na tu temu na istoj televiziji stvara balon o navodnoj povezanosti HEP-a i mene i premijera s vlasnikom PPD-a Vujnovcem.

Većina drugih medija shvatila je mehaniku i formalnopravni sustav prodaje plina – čim dođe do pozitivnih odstupanja, višak plina automatski ostaje plinovodu, automatizmom se aktivira aplikacija kojom također ne upravlja HEP i dolazi do dražbe na koju također nema utjecaj nitko, a kamoli HEP. Dakle, HEP nije nikome prodao taj plin niti je mogao imati ikakav utjecaj. Ako hoćete mak na konac, HEP čak i ne kupuje navedeni plin, već ga preuzima po cijeni i slovu Vladine uredbe. Ali narativ u kojem HEP skupo kupuje pa jeftino prodaje PPD-u odgovara onim lobističkim krugovima koji su pripremili ovu hajku, u čemu im obilno pomažu zastupnici jedne stranke.

O kojoj stranci govorite?

O Mostu. Nedavno je Most pokušao kreirati još jednu aferu, ovaj puta s nabavom pametnih brojila. Pritom je Zvonimir Troskot, jednako kao i u slučaju pozitivnih odstupanja s plinom, ponovno čitao tekstove koji dolaze iz pera istih lobističkih krugova koji su izgubili natječaj za brojila, a čije žalbe je odbio DKOM. Ti isti ljudi podigli su i upravnu tužbu protiv DKOM-a, da bi Upravni sud prošli tjedan presudom potvrdio DKOM-ovo rješenje. Dakle, i DKOM i Upravni sud potvrđuju da je HEP ispravno proveo natječaj za brojila. Naravno, oni koji gube na natječajima koriste sva sredstva da ocrne kupca. Oni misle da će se, ako maknu mene, sustav promijeniti. Ali ja ne vodim postupke nabave. Vode ih stručne službe u HEP d. d. i u tvrtki kćeri ODS-u. No najgore je to da koriste neiskusne političare u Mostu. Pitanje je razumije li vodstvo Mosta uopće s kime su se njihovi zastupnici spetljali i što im servira osoba koja piše političke govore i jesu li svjesni da se ta osoba predstavlja kao lobist stranih energetskih kompanija. Taj isti pisac u društvu s bivšim radnikom HEP-a napisao je tekst za g. Troskota početkom ove godine pa je uvaženi zastupnik krenuo u napad na mene iznoseći tvrdnju da sam utjecao na tijela progona kako bi se naudilo optuženima za tragediju na Platu.

Pa je zastupnik rekao da je zabrinut za pošteno suđenje optuženima. Naravno, u tjednu kada je započelo suđenje. Time se Most stavio na stranu optuženih u tragediji u kojoj su živote izgubili mladi HEP-ovci.

Kada je čelništvo njihove stranke shvatilo da se Troskot upleo u sudbenu vlast, krenuli su ga zaustavljati pa je ta saborska tema brzo stala. Cilj sam ponovno bio ja. To su isti ljudi iz dubine jedne kancerogene strukture unutar i oko HEP-a koju sam odmaknuo od HEP-ova poslovanja. Nakon toga, Zvonimir Troskot pismeno je prijetio predsjednici sindikata HEP-a hapšenjem nakon što sruši Barbarića. Osim te prijetnje, za koju bi g. Troskot nakon saborskog mandata trebao odgovarati, ja bih mogao otvoriti barem dvije-tri afere Mosta.

To su ozbiljne optužbe. O kojim lobistima govorite i za što točno lobiraju?

To su dvije struje. Logično je da ne smijem nikoga imenom i prezimenom apostrofirati. Hobotnice su jasne i jasno dokazive. Zato ću saznanja prijaviti. Na sreću, osoba koja piše narative je nespretna pa je svoju ulogu u pripremi napada na HEP otkrila većem broju ljudi, kao i svoje interese. Uz ovo što sam naveo, postoji i još jedna struja kojoj osobno smetam jer zajedno sa sindikatom i predsjednikom Vlade ne dozvoljavam privatizaciju HEP-a koju zastupaju i pojedini političari. To je još žešća tema. Žele me maknuti jer nikada neću dozvoliti privatizaciju HEP-a.

Sve sam vam time rekao. Vidjet ćemo uskoro o čemu se radi. Nije mala stvar. Tada će biti jasno zbog čega se pojedinci i pojedine stranke okomile na mene.

Kakve to afere Mosta spominjete?

Evo, recimo, štiklec iz stanovanja g. Troskota. Pitanje je gdje on zapravo živi, s obzirom na to da je do 2019. godine bio prijavljen u socijalnom stanu Grada Zagreba, zajedno s obitelji.

Tu se već nameće pitanje je li u ovom slučaju poštovan imovinski cenzus jer je prije zastupničkog mandata g. Troskot radio u financijskim i farmaceutskim tvrtkama, u kojima plaće nisu male.

No od 2019. godine njegova imena više nema na ugovoru za socijalni stan. Istodobno, iz svih dokumenata 2020., 2021. i nadalje je evidentno da je i dalje prijavljen na istoj adresi. Čak i na listi za saborskog zastupnika.

Dakle, postavlja se pitanje živi li i dalje u istom stanu pa je to zatajio na štetu Grada Zagreba i gradskog proračuna ili je možda prevario birače jer ne živi na naznačenoj adresi, što sve ima elemente kaznenog djela.

Pa sad ja njega ovom prilikom pozivam da podnese ostavke na sve funkcije i predlažem Mostu da ga smijeni. Eto, toliko o poštenom i moralnom Mostu, koji se brine o svakom kvadratu i stanu HDZ-ovih dužnosnika.

Imate li dokaze za ovo što navodite?

To su javni podaci dostupni na internetu. Pitajte Grad Zagreb. Sigurno ih imaju. A u Mostu bi trebali imati prijavu g. Troskota za Sabor.

