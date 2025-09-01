Naši Portali
PROGNOZA ZA SUTRA

Rujan počinje grmljavinskim nevremenom: DHMZ za sutra izdao upozorenje

Kaštel Stari: Olujno nevrijeme tijekom noći zahvatilo šire splitsko područje
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Matea Bahovec
01.09.2025.
u 17:43

U Dalmaciji veći dio dana većinom sunčano i suho, dok će na sjevernom Jadranu biti promjenjivo do pretežno oblačno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, ponegdje izraženim

Iako ljetu još nije kraj, rujan započinje praćen ekstremnim vremenskim uvjetima. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je narančasto upozorenje za zapad i jug Hrvatske. 

U Slavoniji će danju biti vrlo toplo, a poslijepodne se očekuju mogući pljuskovi i grmljavina. Žuto i narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme izdano je za gospićku i osječku regiju. Na kopnu će puhati slab vjetar, a poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj također su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 16, na obali i otocima od 18 do 21 °C. Najviša dnevna temperatura kretet će se uglavnom između 25 i 29 °C.

Najnestabilnije vrijeme bit će u Istri i Primorju. U Istri prijepodne pretežno sunčano, a sredinom dana očekuje se obilnija kiša, pojačano jugo i pljuskovi. Žuto upozorenje za snažan vjetar izdano je za zapadnu obalu Istre, Kvarnera, Velebitski kanal te sjevernu i središnju Dalmaciju.

U Gorskoj Hrvatskoj će biti naoblake od sredine dana pa su mogući kiša ili pljuskovi. U Dalmaciji veći dio dana većinom sunčano i suho, dok će na sjevernom Jadranu biti promjenjivo do pretežno oblačno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, ponegdje izraženim. 

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP apelira građanima da prate prognozu i upozorenja DHMZ-a te u skladu s time primjene potrebne mjere zaštite. Korisne poveznice navedene su u objavi na Facebook profilu. 

upozorenje dhmz grmljavinsko nevrijeme

