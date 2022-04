Rimac: Sramota je da nam je Austrija riješila problem s Bleiburgom

U političkom intervjuu tjedna u studiju Večernjeg lista novinarka Petra Maretić Žonja razgovarala je s analitičarem Ivanom Rimcem, a glavna tema bila je rekonstrukcija Vlade na koju se već dugo čeka. Što se događa?

– To razdoblje traje već jako dugo, praktički dulje nego što se, recimo, sastavlja Vlada nakon izbora, kad treba raspravljati i s koalicijskim partnerima. Ovdje je situacija jasna – HDZ treba dovesti nove ministre. Očito postoji kadrovski problem koga dovesti i kako ti ljudi mogu realno pomoći da dojam o ovoj Vladi bude bolji. Ne bih ulazio u to je li to unutarstranački problem ili je to čak pitanje pojedinim frakcija – rekao je Rimac i dodao: – Premijer odašilje poruke da je spreman rekonstruirati Vladu, ali očito ili nema vremena za to ili, rekao bih, unutar stranke ne postoje jasno profilirani ljudi koji bi unutar pojedinih resora mogli dati bitan doprinos promjeni nekih parametara funkcioniranja Vlade.

Ministar Ivan Paladina primjer je problema s kojima se premijer suočava, ističući kako nedovoljno pazi kako će to stanje prevladati.

– Doveo je tog ministra bez ikakvog realnog razmišljanja o tome kakva će biti reakcija javnosti na dovođenje čovjeka uz kojeg se, barem uz njegov životopis, veže jako mnogo dilema o kakvom je moralnom tipu čovjeka riječ. On očito već sada ima problema oko toga gdje se sve nalazi u sukobu interesa kao ministar, a s druge strane za njega se veže i jako puno neuspjelih projekata, što ne daje baš dobru sliku o njegovim kompetencijama. Premijer Plenković ponaša se kao da je njegov autoritet dovoljan da opere bilo kakve negativne primjedbe, što u demokratskim sustavima ne dolazi u obzir – napominje Rimac i dodaje da bi se u normalnim zemljama takvi ministri sami na pritisak stranke povukli kako ne bi naštetili ugledu stranke.

– U Hrvatskoj to nije model. Ovdje je previše potencijalnih sudskih procesa koji uklanjaju ministre s pozicija. Ostaviti da voda teče i odnosi jednu po jednu grančicu sa skupa koji zovemo Vlada, nikako ne može voditi uspjehu na idućim izborima. Najaviti rekonstrukciju Vlade znači riješiti se svih potencijalnih problema koji zasad nisu vidljivi, jednostavno promijeniti ministre koji zasad nisu na udaru medija i javnosti, ali po načinu funkcioniranja nisu pokazali nikakve velike doprinose promjeni na bolje. Nisam siguran da su tu odgovorni samo ti ministri. Kompletna koncepcija Vlade jest takva da ne čine nekakve velike korake u kojima bi Hrvatska bitno napredovala i zbog toga se ministri ne trude previše. Premijer je odgovoran jer, da se on drukčije postavio i da ima jasnu strategiju razvoja Hrvatske, i ministri bi jasno znali što se od njih očekuje i što bi trebali raditi – smatra Rimac. Premijer Plenković, ističe, svoj legitimitet ili barem dojam o legitimitetu crpi samo iz kontrole saborske većine.

– To je jedini instrument kojim upravlja i želi dati do znanja da je sve drugo nevažno, pritom se pozivajući na ishod izbora koji su, barem u pogledu organizacije, bili problematični jer se praktički iz lockdowna došlo na birališta. S jedne strane skupovi su bili zabranjivani zbog epidemioloških mjera, a istodobno su iz vladajuće stranke hodali po državi i održavali skupove sa stotinama sudionika bez pridržavanja epidemioloških mjera. Iste takve uvjete u nekim drugim zemljama proglašavali smo nedemokratskima – kaže Rimac koji ne misli da Plenković gubi konce u stranci.

– Zasad ne. Ima komfornu situaciju, ušao je u HDZ kao netko tko donosi liberalne politike i riješio se dijela desnog krila koje je kritiziralo liberalizaciju uspostavljanjem Domovinskog pokreta i frakcija koje sad nastaju zbog nesloge unutar desnog krila. Time je praktički prekinuo strategiju koju je vodio Tomislav Karamarko, a to je da objedini sve frakcije desnog krila unutar HDZ-a, što je tu stranku odvelo jako udesno i smanjivalo šanse za dobivanje izbora. On je pomaknuo HDZ prema centru, no sad te desne frakcije funkcioniraju izvan HDZ-a i nemaju utjecaj unutar te stranke – napominje.

HDZ šest godina nije uspio riješiti pitanje pozdrava "za dom spremni". Zašto?

– Ovdje se radi o koketiranju s tim idejama, a toga nije bilo samo u HDZ-u, i u SDP-u su pokleknuli u Splitu za vrijeme gradonačelnika Baldasara s istom problematikom. Nemamo jasan podatak koliko bi ljudi u državi podržalo simbolički i stvarno tu ikonografiju i takvu ideologiju. Činjenica je da na izborima takve stranke koje neupitno koketiraju s ideologijom ustaštva loše prolaze, ali očito da naši političari ne mogu razriješiti pitanje Domovinskog rata, u kojem je u ranoj fazi, to svakako trebamo priznati, dio dobrovoljaca išao stvarno s idejom da će se obnoviti Hrvatska kakva je bila u vrijeme Drugog svjetskog rata, i sa znakovljem i s uvjerenjima da time ne samo da napuštamo komunizam nego i da se vraćamo na ideologije iz Drugog svjetskog rata. Činjenica da tim dobrovoljcima možemo biti zahvalni jer su u prvim danima obranili Hrvatsku, ne znači da je to produktivna politika. Naši političari s time se ne žele suočiti i nismo dosad doživjeli eksplicitan stav da će to razriješiti. Što je najgore, i što je sramota za Hrvatsku, to nam rješavaju drugi. Austrija je zabranila skupove u Bleiburgu. Sramota je da Hrvatska dobiva rješenja i packe izvana i prepušta da netko drugi rješava takve stvari, umjesto da to riješimo unutar sebe – ističe Rimac.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 13.04.2022., Zagreb - Profesor i politicki analiticar Ivan Rimac. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Osvrćući se na koalicijske partnere HDZ-a i moguće kombinacije nakon izbora, podsjeća da su sve manje stranke koje su ulazile u koalicije s HDZ-om iz tih koalicija izlazile kao gubitnici u smislu broja glasova. HDZ je predominantna politička opcija da bi koalicijskim partnerima ostavila dovoljno prostora da prežive sa svojim autonomnim idejama. Ne vjeruje da će te male stranke opstati i približiti se izbornom pragu. Oporba?

– Oporba u ovom trenutku nije spremna za izbore. Premalo su u medijskom prostoru i uopće nisu vidljivi, osim Mosta zbog nedavnih akcija. SDP je spriječio daljnju eroziju i u nekakvom je obliku mirovanja, barem što se tiče medijskog interesa za unutarnje stanje stranke. Osnovni problem jest što vodstvo SDP-a uopće nije medijski interesantno, ni po idejama ni po bilo čemu drugom. Utonuo je u politički nerad s bazom, dakle s glasačima. Imaju vrlo malo doticaja s glasačima, pogotovo tamo gdje nisu na vlasti – smatra Rimac.

Peđu Grbina ne doživljavaju kao lidera oporbe jer ne ide s novim idejama okupljanja oporbe, a njegovi medijski nastupi ne donose ništa novo djelovanju stranke.

– Koliko god su se mediji ismijavali iz Bernardićevih medijskih pogrešaka, on je odašiljao više političkih poruka nego što ih odašilje Grbin – ističe Rimac. Uz ostalo je dodao da je Most preuzeo inicijativu s referendumima i profitirao.

Vidi li ikakvu sinergiju da se SDP i Možemo dogovore oko zajedničkog izlaska za parlamentarne izbore?

– Te dvije stranke dijele izvjesni dio političkih ideja. U ovom trenutku Možemo i SDP razmimoilaze se u stilu rada. SDP je neaktivan i vraća se najčešće na retoriku ideološkog suprotstavljanja HDZ-u, a ne rade konkretno na operativnim programima koji mijenjaju život građana. Možemo je krenuo drugim putem i polučio na izborima uspjeh. Uklapanjem ovih dviju opcija jedna mora odustati od svoje strategije – smatra.

Kaže da je dio političkih opcija, pa čak i HDZ, odustao od Zagreba računajući da će tu biti problema u vođenju grada nakon odlaska Milana Bandića. Govoreći o Splitu, ne može prognozirati kolike su šanse Ivice Puljka na izborima. – Činjenica je da će ti izbori biti odličan pokazatelj kolike su šanse svih novih političkih opcija koje su na lokalnim razinama izašle kao pobjednici, kolike su im šanse na sljedećim izborima, pogotovo će to biti signal za Možemo, da vide koliko moraju biti pažljivi s potezima ako žele opstati kao politička opcija – zaključuje Rimac.

