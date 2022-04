velika analiza

Što se stvarno događa na političkoj sceni: 'Plenković gubi konce, više ne kontrolira ni HDZ. Oporba? Ona je praktički uništena'

Plenković svoju reputaciju nastoji održati dvjema različitim strategijama, tvrdi Ivan Rimac. - Jedna je bahatost u dnevnopolitičkom diskursu u kojem on nastupa svisoka i s omalovažavanjem, ne samo prema novinarima, nego i prema svim drugim političarima, a druga je da to pokušava djelomično nadoknaditi svojom vanjskopolitičkom aktivnošću kojom se pokušava prikazati kao važan faktor vanjskopolitičkih događaja, iako po karakteru, veličini i snazi naše zemlje to sigurno ne može biti. Mišljenje biračkog tijela trenutačno je vrlo podijeljeno. Jedan dio smatra ga vrlo nepoželjnim, a drugi koji je usko vezan za HDZ i koji bi glasao za HDZ s pokrivenim ušima i dalje će ga podržavati jer je predsjednik stranke...