ULICE POD VODOM

Rijeku pogodile bujice: 60 intervencija, poplave blokirale promet i stanove

Rijeka: Zemlja i kamenje na cesti u Vukovarskoj ulici
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
10.09.2025.
u 20:58

Jedan od većih problema izazvanih bujičnim vodama nastao je na raskrižju Vukovarske ulice i Ulice Antuna Barca, gdje je na kolnik voda donijela veliku količinu kamenja i drugog materijala s gradilišta koje se nalazi iznad raskrižja.

Zbog izuzetno obilne kiše, u Rijeci je tijekom dana bilo 60-tak intervencija žurnih službi, a Županijski centar 112 Rijeka je primio 80-tak poziva vezanih uz probleme koje su izazvale bujice i poplave, izvijestio je u četvrtak primorsko-goranski županijski Stožer civilne zaštite.

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Rijeka bili su na terenu cijelog dana, pomažući pri otklanjanju posljedica poplavljivanja poslovnih prostora i stanova u nižim dijelovima grada te na dijelovima pogođenim bujicama, izvlačenju vozača iz automobila koji su se zaglavili u dubokoj vodi te na drugim intervencijama. 

Jedan od većih problema izazvanih bujičnim vodama nastao je na raskrižju Vukovarske ulice i Ulice Antuna Barca, gdje je na kolnik voda donijela veliku količinu kamenja i drugog materijala s gradilišta koje se nalazi iznad raskrižja. Kamenje je naneseno na Vukovarsku ulicu više stotina metara nizbrdo, pa je tvrtka Rijeka plus uklanjala nanijeti materijal poslijepodne i navečer, kako bi se omogućilo redovno odvijanje prometa.

Rijeku su u srijedu pogodila tri vala izuzetno jakog kišnog nevremena, a svaki od njih je izazivao probleme u prometu zbog poplavljivanja prometnica i bujica. Tako je tijekom dana više puta bio onemogućen promet Liburnijskom ulicom kod podvožnjaka na Kantridi kao i u Bulevardu oslobođenja, zbog čega je u prekidu bilo nekoliko autobusnih linija gradskog prijevoznika Autotrolej. Problema s prometom i s poplavljivanjem bilo je i na području Liburnije, otoku Cresu i Gorskom kotaru.

