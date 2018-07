Stručnjak za odnose s javnošću Damir Jugo govori o uspjehu naših nogometaša i koliko to pomaže u promociji Hrvatske.

Zbog uspjeha naše nogometne reprezentacije i svega što to prati, možemo li reći da je Hrvatska kao država tek sad, 27 godina nakon osamostaljenja, doživjela svoju najsnažniju i najveću promociju u svijetu?

Slikovito možemo reći da je 1998., nakon onog prvog uspjeha i bronce, Hrvatska po prepoznatljivosti našla svoje mjesto na karti svijeta. A sad, nakon uspjeha ove nogometne generacije, netko je uzeo crveni flomaster i na toj karti Hrvatsku više puta snažno zaokružio. I ta u crveno uokvirena riječ “Hrvatska” sada svima odmah upada u oči i svi odmah znaju što ona označava.

Gledajući dosadašnju praksu, jesmo li tu pozitivnu percepciju mi sami sposobnosti iskoristiti za promociju svojega turizma, hrvatskih proizvoda i uopće Hrvatske kao brenda?

To je nevjerojatna prilika, no ona, u promotivnom smislu, nije otok sam za sebe. Ovaj uspjeh ne može biti ni značiti završen posao. Ovo je tek prvi korak u cijeloj toj priči. U bilo kojoj promotivnoj kampanji treba funkcionirati prema tzv. AIDA modelu, pri čemu je prvi korak – privući pozornost, a drugi je – izazvati interes. Oba ta koraka već smo napravili. Slijedi treći korak – izazvati želju za konzumacijom nečega, i posljednji – akcija. Sad moramo poraditi na ova posljednja dva koraka. U tome sigurno možemo biti uspješni jedino ako će svi akteri, oni koji donose odluke kako će se Hrvatska promovirati u svijetu – a to su politika, kultura, gospodarstvo, ali i građani – puhati u isti rog. Do sada to, nažalost, nije bio slučaj, no ovo je sjajna prilika da sada napravimo nešto drugačije i ispravno.

A hoće li taj nevjerojatni pozitivni naboj dovesti do nekih promjena u društvu i kakvih?

Svi priželjkujemo da se to dogodi, no to i opet ovisi o onima koji će, kao što to sad čine nogometaši i izbornik Dalić, dominirati javnim medijskim prostorom u idućem razdoblju. Dakle, opet sve ovisi o političarima, koliko će ovaj uspjeh i zajedništvo koje smo svi iskazali njih potaknuti da se bave pravim stvarima, a ne prepucavanjima koja dovode do podjela u društvu.

