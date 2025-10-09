Reiner stao u obranu bivšeg ministra: Zašto Kostanjević može, a Beroš ne?

Član Predsjedništva HDZ-a Željko Reiner komentirao je u četvrtak zapošljavanje bivšeg ministra Vilija Beroša, upitavši zašto za oporbu povratak na posao Koste Kostanjevića (Možemo) nije bio problem, za razliku od Beroševa javljanja na natječaj za koji ispunjava sve uvjete.

"Očito nije bio problem povratak Koste Kostanjevića koji se nakon izlaska iz istražnog zatvora u sklopu afere Hipodrom vratio u Ustanovu za Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, a problem je što se Beroš javio na natječaj koji je zakonski raspisan i proveden te za koji je ispunjavao sve uvjete", rekao je Reiner Hini komentirajući Beroševo zapošljavanje u bolnici "Sestre milosrdnice".

KBC Sestre milosrdnice službeno je u srijedu objavilo da je bivši ministar zdravstva i optuženik u aferi "Mikroskop" Vili Beroš dobio posao neurokirurga u toj bolnici u kojoj je radio do svog političkog angažmana. Povjerenstvo je odabralo Beroša kao najboljeg među prijavljenima na natječaj za novog neurokirurga, a nakon što je u ponedjeljak obavljen razgovor s trojicom kandidata.

"Tu ne vidim ništa sporno. Tim više što se ne radi ni o kakvoj vodećoj ili upravljačkoj poziciji. Radi se o mjestu liječnika kirurga na odjelu. Ako se on smatra kompetentnim za to i oni koji su prilikom primanja smatrali da je on stručno kompetentan, onda apsolutno nije na onima koji nemaju uvid u to i samo žele postići političke poene da to kritiziraju", rekao je Reiner.

Poručio je kako je na Berošu da radi profesionalno i stručno i da korektno obavlja svoj posao. Istaknuo je kako politika s bilo koje strane nema što raditi vezano uz nečije zapošljavanje u struci. "Oni koji to koriste u političke svrhe valjda još uvijek misle da živimo u sustavu u kojem su komiteti određivali koga će se negdje primiti", rekao je. Naglasio je i da Beroš ima važeću licencu te - ako se osjeća kompetentnim, njegovo je pravo da se javi na taj natječaj, jednako kao što je pravo i na onima koji su ocjenjivali hoće li ga primiti ili ne.

Reiner nije želio komentirati činjenicu da je Beroš optuženik u aferi "Mikroskop" poručivši kako svaki građanin ima Ustavom zajamčeno pravo na rad. Podsjetio je i da živimo u demokraciji u kojoj postoji presumpcija nevinost. Stoga, za bilo kakve ocjene treba sačekati pravomoćni završetak postupka.

Istaknuo je kako smatra da podizanje i politiziranje priče o Berošu služi oporbi da skrene pozornost s činjenice da od 349 ustanova kojima je suosnivač Grad Zagreb, s njima upravlja oko 1700 članova upravnih odbora i vijeća, a od njih je svaki peti tj. njih 340 dolazi iz redova koalicije Možemo! i SDP-a.