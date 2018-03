Zašto Rebro više ne treba neurokirurga koji spašava živote kao malo tko

Rebro je moja kuća i ja nikad ništa neću reći protiv Rebra. Nemojte me ni pitati kolika je gužva nastala, sigurno ću ovdje čučati do navečer, ali to je lista pacijenata koju jednostavno moram riješiti. Radimo još dva dana i gotovo je s Velikim petkom – komentirao je prof. dr. sc. Josip Paladino stanje na neurokirurgiji Rebra na kojoj radi i s koje odlazi nakon 40 godina mimo svoje volje. Uprava nacionalne bolnice nije objasnila odluku da ne produlji ugovor na pola radnog vremena, što je formalna opcija rada u mirovini, poznatom neurokirurgu. S Rebra su tek poslali priopćenje u kojemu objašnjavaju da je “taj ugovor na šest mjeseci istekao i KBC Zagreb je temeljem planova za funkcioniranje Klinike za neurokirurgiju odlučio ne produljivati taj ugovor”.

Borba za poziciju

Na naš upit čija je procjena ova odluka i koliko je trenutačno na Rebru liječnika umirovljenika, nismo dobili odgovor. Ono što je barem proceduralno jasno jest da molbu dr. Paladina, koji će u rujnu navršiti 68 godina, za produljenje tog ugovora s Rebra nisu uputili Ministarstvu zdravstva. Bolnica, kako je objasnio ministar prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ne mora tražiti od Ministarstva dopuštenje koga će poslati u mirovinu, a kada odluče nekomu produljiti ugovor, tada šalju obrazloženje i traže dopuštenje Ministarstva. Iz priopćenja Rebra kao razlog navode “planove za funkcioniranje Klinike za neurokirurgiju”.

O tome zašto dr. Paladino nije u tom planu trenutačno se može čuti “mali milijun” verzija. Ovakav postupak prema liječniku, o čijem se radu može pročitati bezbroj komentara i zahvala pacijenata, može poslužiti tek kao alibi za ključne rukovodeće promjene na toj elitnoj Klinici. U posljednjem natječaju za šefovsko mjesto dr. Paladino navodno je, prema pričama s Rebra, otvoreno podržao trenutačnog pročelnika Klinike za neurokirurgiju dr. Gorana Mraka u konkurenciji s dr. Miroslavom Vukićem. Njegovim je odlaskom pozicija aktualnog predstojnika Klinike oslabljena. Štogod se “iza brda valjalo”, činjenica je da se Rebro odreklo priznatog stručnjaka koji je godišnje radio stotine zahvata i koji je brend ne samo Klinike nego i te bolnice. Iako nam je on sam jučer rekao da sve što trenutačno zna jest da s “Klinike odlazi na Veliki petak i da nema daljnjih planova”, ponude mu već dolaze sa svih strana. Neke od njih su i javne poput one virovitičko-podravskog župana Igora Androvića da dođe u virovitičku bolnicu uz praktički “bjanko uvjete” jer Andrović navodi da će mu osigurati sve uvjete za rad i život tamo. Bliski profesoru sumnjaju da će to prihvatiti, ponajprije zbog njegova života u Zagrebu u kojem je ne samo ostvario karijeru nego i proveo život i gdje mu je obitelj, djeca koja još idu u školu itd.

Sve za pacijente

”Njegova borba za ostanak na Rebru bila je primarno borba za pacijente koji imaju pravo na usluge javnog zdravstva i ne mogu plaćati operacijske zahvate pa je stoga i pisao ponižavajuće zamolbe za šestomjesečna produljenja na pola radnog vremena. No radio je dnevno i dvostruko dulje od te satnice i bio je tamo dok i posljednjeg pacijenta u redu ne bi primio. Postoje ljudi kojima novac nije presudan i zato se i mogu nesebično posvetiti poslu i pacijentima. Nije ovo prvi put da nas njegov posao obiteljski puno košta. Mi smo i roditelji troje djece koja nas, nažalost, prečesto gledaju nesretne”, napisala je Zrinka Paladino jučer na svojem Facebook profilu, na kojem je dan prije i objavila odluku Rebra. Pacijenti u javnom zdravstvenom sustavu od Uskrsnog ponedjeljka više nemaju mogućnost da ih liječi prof. Paladino, koji je vanjski suradnik Specijalne bolnice Sv. Katarina, iz koje poručuju da im je plan intenzivirati tu suradnju i, štoviše, otvoriti posebnu jedinicu upravo za segmente neurokirurgije kojima se prof. dr. Paladino bavi.

– Prof. Paladino izniman je stručnjak s međunarodnom reputacijom i velikim i neprocjenjivim iskustvom, a mi takve ljude neizmjerno cijenimo i želimo u našem timu. Naša je suradnja sjajna, posebice u liječenju bolesti kralježnice. Osim toga, njegov je doprinos edukaciji naših mladih liječnika golem – rekla je Jadranka Primorac, članica Upravnog vijeća Sv. Katarine, ističući da trenutačno obrađuju upite dvaju pacijenata iz V. Britanije koji u bolnicu dolaze upravo zbog međunarodnog ugleda ustanove i prof. Paladina.

Reakcije Milan Kujundžić, ministar zdravstva: To je isključivo odluka bolnice. Kada odluči produljiti ugovor, piše obrazloženje Ministarstvu Ivica Kostović, akademik: Administrativne mjere nikad nisu idealne jer ne razlikuju izvrsnost, samo Sveučilište to čini preko institucije emeritusa Jadranka Primorac, Specijalna bolnica Sv. Katarina: Planiramo intenzivirati suradnju s prof. Paladinom i otvoriti posebnu jedinicu za segmente neurokirurgije glave kojima se bavi Jasna Karačić, Udruga pacijenata: Ovo je dokaz da nam je sustav vrijednosti zakazao. Imamo izvrsne stručnjake koji su tu za narod, a sustav ih ne vrednuje