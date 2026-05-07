Policije 90 zemalja zaplijenile 6,4 milijuna doza lažnih lijekova vrijednih 15,5 milijuna dolara

Međunarodna akcija u kojoj je sudjelovalo 90 zemalja, a koordinirao je Interpol, okončana je zapljenom 6,4 milijuna doza lažnih lijekova čija se vrijednost procjenjuje na 15,5 milijuna američkih dolara. Riječ je o operaciji kodnog imena Pangea XVIII koja se provodila tijekom ožujka 2026. i čije je rezultate Interpol sada objavio. Tijekom operacije je diljem svijeta uhićeno 269 osoba te je razotkriveno 66 kriminalnih organizacija koje su se bavile nabavom, izradom ili preprodajom krivotvorenih lijekova. Policije diljem svijeta pokrenule su ukupno 392 istrage, a obavljene su i 152 pretrage. Među najčešće zaplijenjenim krivotvorenim lijekovima bili su sedativi, analgetici, antibiotici, preparati za odvikavanje od pušenja... Tijekom akcije otkriveno je i zatvoreno i 5.700 web stranica ili profila na društvenim mrežama preko kojih su se lažni lijekovi reklamirali i prodavali.

- Lažni lijekovi nisu samo prijevara - oni dovode živote u opasnost. Kroz online tržišta i neformalne lance opskrbe, kriminalci mogu iskoristiti nedostatke u nadzoru, ciljajući ljude koji traže brzo ili pristupačno liječenje. Posljedice mogu biti teške, ili čak kobne. Ova akcija pokrenuta je prije 20 godina, i daje rezultate, a zaštita javnosti cilj je agencija za provedbu zakona - kazao je Valdecy Urquiza, generalni tajnik Interpola.

A što je sve nađeno svjedoče primjeri iz pojedinih zemalja. U Bangladešu je tako u jednom skladištu nađeno pet tona sirovog materijala koji se stavljao u analgetike, u Burkini Faso su lažni lijekovi otkriveni skriveni u vozilima, kojima su se prevozili, u Bugarskoj je razotkrivena tvornica koja je proizvodila milijune lažnih steroida, a lažni lijekovi su u nekim zemljama bili skriveni čak i na aerodromima ili trgovačkim centrima.

Interpol upozorava i da je porasla zapljena antiparazitskih lijekova - što je trend koji je posljednji put viđen u prethodnim izdanjima Operacije Pangea tijekom pandemije COVID-19. Smatra se da je porast zaplijene antiparazitskih krivotvorenih lijekova rezultat njihove jače promocije na internetu gdje se oglašavaju kao alternativni tretmani za rak iako zdravstvene vlasti opetovano upozoravaju da takve tvrdnje nisu potkrijepljene znanstvenim dokazima. Interpol pojašnjava i da je među zaplijenjenim tvarima dominirao ivermektin, koji se koristi za liječenje infekcija parazitima i crvima, i fenbendazol, sredstvo protiv glista odobreno samo za veterinarsku upotrebu. Kažu i da su takvi lijekovi često pogrešno označeni kao dodaci prehrani, te da se prodaju kao dio takozvanih "kompleta za liječenje raka", što ih čini lakšim za pristup i izbjegavanje regulacije.

Interpol upozorava i da je porasla potražnja za anaboličkim steroidima kojih je diljem svijeta zaplijenjeno 8.732 doza. Upozoravaju da takve lijekove uglavnom traže zajednice bodybuildinga i fitnessa, a krivotvoreni steroidi proizvode se u dijelovima istočne i jugoistočne Europe, Indiji, Velikoj Britaniji i SAD-u.