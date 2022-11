Ravnateljica DHMZ-a: Do kraja stoljeća Jadran može rasti za pola metra, to će ugroziti neka priobalna mjesta i gradove

Europljani su uživali u najtoplijem listopadu otkako je početka mjerenja. Za dva Celzijeva stupnja deseti je mjesec 2022. bio topliji od prosjeka. Zapadna Europa bilježila je rekordne dnevne temperature, od Austrije preko Švicarske do Francuske, Španjolske... S druge strane, u Australiji, istočnoj Rusiji i zapadnom Antarktiku temperature su niže od prosjeka, a sve je to, uvjeravaju znanstvenici, posljedica klimatskih promjena. Jedan posto najbogatijih "krivo" je za čak 15 posto emisija stakleničkih plinova, dvostruko više nego najsiromašnija polovina čovječanstva. Promjene se osjećaju i u Hrvatskoj. Jadransko more već je u lipnju u nekim dijelovima bilo zagrijano na 30 stupnjeva, što se nije dogodilo od početka mjerenja. U Podravini je u svibnju pala tuča veličine loptice za tenis i desetkovala urod cvjećarima, štete od suše diljem Hrvatske procijenjene su na 300 milijuna eura, a opožareno je dvostruko veće područje nego lani.