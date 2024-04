Radnici Vodovoda automobilom usmrtili Danku, tijelo bacili na divlji deponij

Poslije deset dana potrage za djevojčicom Dankom Ilić (2), koja je nestala u utorak 26. ožujka u Banjskom Polju nedaleko od Bora, MUP Srbije otkrio je da je Danka ubijena i vjerojatno zakopana na obližnji divlji deponij smeća. Vijest da je malena Danka ubijena je prvi objavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na izvanrednoj sjednici Vlade Srbije.

- Prema najnovijim informacijama dvogodišnja Danka Ilić je ubijena. Uhićene su dvije osobe koje su priznale zločin i koje vode policiju do mjesta gdje je njeno tijelo zakopano. Nevjerojatno je kakvi monstrumi postoje – rekao je Vučić.

Temeljita istraga

Oglasio se i ministar unutarnjih poslova Srbije Bratislav Gašić koji je iznio detalje rekonstrukcije nestanka Danke. Kazao je i da su osumnjičeni pedesetogodišnjaci D.D. i S.J., zaposlenici Javnog komunalnog poduzeća Vodovod, vozilom naletjeli na Danku i tijelo djevojčice stavili u prtljažnik preko alata.

Policajci pretražuju divlji deponij za ubijenom djevojčicom Dankom

Nastavio je potom srpski ministar prepričavati detalje ubojstva malene Danke. "Majka Ivana Ilić je u 13:10 s djecom došla u Banjsku. Djeca su se igrala u dvorištu, a ona ih je u tom trenutku fotografirala. Posljednju sliku djece mužu je poslala u 13:22. Sin ju je tražio vodu, koja je bila u automobilu, a dok je uzela vodu, shvatila je da Danke nema", počeo je. "U 13:41 pozvala je muža, koji je došao u 13:55, a odmah potom i policiju, koja je na lice mjesta izašla u 13:59", dodaje. Odmah nakon toga počela je potraga za nestalom djevojčicom, objašnjava ministar.

Vremenske odrednice, od izlaska iz stana majke, pratili smo forenzikom telefona njezino kretanje od Bora do Banjskog polja, uspoređujući sve osobe koje su tu istu trasu prolazile, provjeravali kada je nestala fotografija i točnost trenutka", rekao je. Ministar je kazao i da je otac nestale djevojčice muškarce osumnjičene za ubojstvo, ubrzo nakon što su je ubacili u prtljažnik, pitali jesu li je vidjeli. "Od 13:45 do 13:52 Danka je izašla iz dvorišta i kretala se asfaltom, što potvrđuju dva svjedoka. Također, majka je oko 13.50 vidjela bijeli auto i mušku osobu pored njega. Ispostavilo se da je riječ o vozilu u kojemu su bili osumnjičeni. Osumnjičeni su bili na radnom zadatku na provjeravanju šahte, gdje su stigli u 13:20. Kasnije je zabilježeno da su se oni kraj kuće zaustavili oko 13.50, što se poklapa s nestankom male Danke", rekao je Gašić.

"Vozilo u kojemu su bili osumnjičeni ispred ograde stajalo je dvije i pol minute, a tu su stali zbog potrebe za toaletom, a da bi onda, nakon što su iznova krenuli, djevojčicu udarili automobilom 30 do 40 metara od mjesta zaustavljanja. Automobilom je upravljao osumnjičeni D. D., dok je S. J., koji je bio suvozač, izašao iz automobila, otvorio vrata i tijelo djevojčice koja je bila bez svijesti prebacio u zadnji dio vozila za prevoženje alata. Tijekom vožnje dogovorili su se da tijelo djeteta negdje bace, a usput ih je, u 13:57, zaustavio otac djevojčice, koji je bio u automobilu, i pitao ih je jesu li vidjeli djevojčicu, na što su izgovorili negativno", govori dalje srpski ministar mučne detalje.

Srpski ministar potvrdio je da je jedan od osumnjičenih išao u potragu za djevojčicom. "Oko 14 sati zaputili su se Starobanjskim putem i prilikom dolaska na deponij, S. J. uzeo je dijete i bacio tijelo na deponij, gdje je bila gomila smeća, dok je D. D. za to vrijeme bio pored auta, pazeći da netko ne naiđe. Nakon toga su otišli nazad u tvrtku, ostavili vozilo, a o monstruoznosti zločina govori i to što je te večeri, na poziv direktora, S. J. otišao u Banjsko Polje tražiti djevojčicu, svjestan da ju je hladnokrvno usmrtio", naveo je Gašić.

Ministar je potvrdio i da je to vozilo u sebi imali GPS, zbog čega su mogli locirati kretanje automobila i napraviti rekonstrukciju događanja. Također, tog dana je u tom periodu u Banjsko Polje ušlo 17 automobila, a od tih 17 samo su dva izašla iz Banjskog Polja do dolaska policije i zaprječavanja izlaska iz mjesta. "To je bitno zato što je bilo simptomatično da 150 metara od mjesta gdje su se zaustavili u dvorištu obitelji Ilić, tih 150 metara prelazili su pet i pol minuta. Kao i što znamo da su na deponiju bili minutu i 41 sekundu", pojašnjava Gašić.

Ministar policije rekao je da je cijeli teren pretraživan više puta. "Svaku kuću u Banjskom Polju naši su operativci obišli, pogledali su svaki podrum, šahtu i zamrzivač", kazuje, dodajući da je istraga išla u tri smjera. "Nismo mogli isključiti otmicu, da je dijete netko udario automobilom, kao ni mogućnost da je dijete živo. Više puta smo pričali s majkom. Je li nam bilo čudno što je poslije tri godine došla u dvorište u kom je bilo dosta stakla, koje je bilo zapušteno, pa jest, ali smo morali dobiti sve informacije za potrebe istrage", navodi.

VIDEO: Bager ispred kuće gdje je malena Danka nestala

Premjestio tijelo

Srpski ministar je naveo da imaju informaciju da su djevojčicu najprije zakopali na deponiju, a da se onda jedan od ubojica vratio i premjestio tijelo djevojčice. "Doveli smo ih drugi dan, poligrafski ih testirali. Vozač automobila imao je zakašnjelu reakciju na poligrafsko testiranje, dok je suvozač imao reakciju odmah. Odmah smo im oduzeli automobile. Taj automobil bio je pun alata i rezervnih dijelova. Njih dvojica odveli su nas do deponija da nam pokažu gdje je tijelo, ali imamo saznanje da se jedan vratio 28. ožujka i da je prebacio tijelo na drugu lokaciju. Ne možemo im vjerovati jer jedan na drugoga prebacuju krivicu", rekao je Gašić.

"Dijete je, po našim pretpostavkama, izašlo iz šipražja na cestu. Imamo dvoje svjedoka, majku i sina, koji su vidjeli dijete prije dolaska automobila", rekao je ministar Bratislav Gašić.

Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić počela je 26. ožujka, kada je prvi put u Srbiji aktiviran međunarodni alarm "Amber Alert", a u potragu se nekoliko dana kasnije uključio Interpol.

