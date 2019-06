Radnici plaču za direktoricom koja za sebe kaže da je kao kapetanica broda

Radnici nemaju povjerenja u novog direktora jer su se s nekima prijašnjima opekli, boje se da će netko koga postavi država tvrtku odvesti u stečaj. Za dosadašnju direktoricu Snježanu Dominić (57) kažu da je njihov heroj, da daje 110 posto za tvrtku, da je jedna od njih... Liju za njom suze. Otputovali su i u Zagreb na mirni prosvjed pred Hrvatski sabor s transparentima.

- Cilj nam je spasiti radna mjesta i požrtvovnu direktoricu koja je deset godina vodila ovu firmu i s nama prošla trnovit put. Našla je praznu blagajnu i poluprazne kapacitete, i sve to ispravila zajedno s nama. Daje redovite plaće, prijavile je malverzacije i imamo sudsku presudu - rekli su radnici. Direktoru kojeg je postavio državni Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) poručili su da ni ne dolazi. Meiso iz Goričana u Međimurju, obućarska tvrtka sa 380 zaposlenih, uglavnom žena, od 31. svibnja nema upravu .

- Nitko nam se ne javlja i ništa ne znamo. Firma je bez direktora, i to je sve već jako zabrinjavajuće. I naši inozemni partneri su jako zabrinuti, možete si misliti kako im je. Na upite i dopise Nadzornom odboru nema odgovora. Ja sam tu da zadržim mir, iako nemam ugovor jer mi je istekao. Dolazim i dalje na posao i vodim računa da se proizvodnja nastavi. Iako više nemam ovlasti donositi odluke, želim da inozemni partneri vide neku sigurnost. Najlakše je otići doma. Netko drugi se na mojem mjestu vjerojatno više ne bi pojavio - kaže S. Dominić, koja u Meisu radi 37 godina. Prije deset godina radnici su ju izabrali za direktoricu, nakon što je prijašnji direktor ostavio dugove prema državi koji su s osam milijuna kuna do danas narasli na 18 milijuna.

CERP pokušava prodati državni udjel od 78 posto, nudi tu tvrtku po početnoj cijeni od jedne kune, uz uvjet da kupac izdvoji najmanje 10 milijuna kuna za dokapitalizaciju. Radnici su svojedobno predlagali model radničkog dioničarstva, da im država oprosti dug, pa da nastave raditi bez tog tereta. Pisalo se tako da je 2010. predloženo da Dominić preuzme 51 posto vlasništva u tvrtki, a ostalih 49 posto radnici. Sindikat tekstila, kože, kože i gume Hrvatske odbio je podržati tu ideju jer im uprava nije predočila petogodišnji plan upravljanja, a nije htjela pokazati ni tzv. ortački ugovor s radnicima. Uglavnom, svi ti planovi su propali, baš kao i pokušaj CERP-a da još 2017. opozove S. Dominić i postavi direktora iz Zagreba. CERP-u je S. Dominić "žulj u cipeli" jer je navodno odbila potpisati prijedlog za predstečajnu nagodbu i provesti restrukturiranje.

- Tražili smo samo da nas ostave da na miru radimo. Mi nismo na državnom proračunu, nismo posudili ni kune, ne dobivamo poticaje, a ono što zaradimo ide u plaće radnika. Što država želi s imenovanjem novog direktora, ne znam, nisam više pametna. Nisam u politici jer me politika ne zanima. Tu sam 37 godina, obućarka sam, što s ponosom ističem, i stalo mi je da tvrtka ide dalje. Meiso ima 41 godinu tradicije i ovdje sam jedan od pionira. Oko 150 zaposlenih ima između 50 i 60 godina. Naš većinski vlasnik je država sa 78 posto, i bio bi red da se brine za svoju imovinu - kaže. Mandat joj je istekao krajem svibnja, no CERP nije objavio natječaj za novog direktora. - Tri dana pred istekom ugovora obaviještena sam da mi ga neće produljiti, već su odmah predložili novog direktora. Mogla sam dati otkaz jer mi istječe ugovor i steći pravo na otpreminu, ali nisam to htjela učiniti jer bi to previše opteretilo firmu. Radim ovdje 37 godina i velika otpremnina je u pitanju, a ja ne želim biti na teret svojim radnicima - veli. Navodno se radi o preko 300.000 kuna otpremine. Novi direktor kojeg je postavio CERP nije se, baš kao ni onaj iz 2017., ni pojavio u poduzeću.

- Tvrtka nema direktora, što je vrlo žalosno. Nitko mi nije javio što je moj status? Ne mogu sve ignorirati i otići. Šaljem pisma Nadzornom odboru koji je odgovoran za to, ali nitko se ne javlja. Predsjednica NO-a je Marijana Buterin koju je postavio CERP. Funkcioniramo, plaće su redovite, ali netko za dalje mora snositi odgovornost. Radim po savjesti i za radnike ja ću biti kao kapetan broda, dokle god sam im potrebna - ističe.

S. Dominić dobitnica je Povelje Međimurske županije 2014. za izuzetan osobni doprinos i zalaganje u postizanju pozitivnih rezultata u poslovanju i organizaciji tvrtke, te očuvanju radnih mjesta. Odlikovao ju je te godine i bivši predsjednik Ivo Josipović za osobite zasluge za gospodarstvo i poticanje gospodarskog i društvenog razvitka Hrvatske. U Varaždinu se obrazovala za obućarskog tehničara specijalistu. Zaposlila se u Meisu i tu ostala, iako je, kako je napomenula na sjednici strukovne grupe u ožujku ove godine, mogla otići u inozemstvo i tamo nastaviti karijeru. Zašto, pitamo, radnici misle da novi direktor neće biti dobar za tvrtku? - Pitajte njih. O firmi koja je tu preko 40 godina mogu govoriti samo ljudi koji su pioniri te firme - kaže. Iz CERP-a i dalje nema odgovora.