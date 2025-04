Radi njega hodočasnici hrle u Italiju: Uskoro postaje postaje prvi svetac milenijalac, a vjeru je širio internetom

Assisi je već stoljećima hodočasničko mjesto, ali ovih dana vjernici ondje ne dolaze zbog svetog Franje, već zbog tinejdžera koji će uskoro postati prvi svetac milenijalac. Carlo Acutis, koji je umro od leukemije 2006. u dobi od 15 godina, bit će proglašen svetim na misi u Vatikanu 27. travnja. Prozvan "Božjim influenserom" ili "cyber ​​apostolom", Acutis je većinu svog kratkog života proveo šireći katoličku vjeru na internetu. Sada privlači nove generacije hodočasnika na svoje počivalište. Srednjovjekovni planinski grad Assisi poznat je kao rodno mjesto svetog Franje, utemeljitelja franjevačkog reda.

Slike nasmijanog dječaka u crvenoj polo majici sada stoje uz portrete Franje u njegovom habitu kamenim pročeljima i zvonicima. Hodočasnici se dolaze moliti pred očuvanim Carlovim tijelom u crkvi svete Marije Velike, u svetištu Spoliationu. Tijelo mu je izloženo u staklenoj grobnici od 2022. godine. Njegovi ostaci su balzamirani, a njegovo mladenačko lice i crna kosa zapanjujuće su realistični. Odjeven je kako se nekoć odijevao, u traperice i gornji dio trenirke.

Američka tinejdžerica Monica Katreeb, koja je hodočastila sa skupinom učenika, rekla je AFP-u da se s njim može više "poistovjetiti" nego sa srednjovjekovnim mučenicima i njihovim surovim svakodnevnim životom. "Vidjeti nekoga tko izgleda kao ti i nosi odjeću koju bi i ti nosio... koliko je to cool?", rekla je Katreeb za AFP. Rekla je da planira prisustvovati misi proglašenja Acutisa svetim kasnije ovog mjeseca u Vatikanu te očekuje da će to biti "spektakularan trenutak".

"Znak nade" Carlo je rođen u Londonu 3. svibnja 1991. Roditelji su mu bili Talijani i uglavnom je odrastao u Milanu. Praznike je provodio u drugom domu obitelji u Assisiju, a umro je u Monzi u sjevernoj Italiji. Njegova obitelj bila je bogata i nije bila religiozna, ali Carlo je od mladosti bio prožet gorljivom vjerom. Svaki dan je išao na misu. Njegova majka Antonia Salzano Acutis prisjetila se dobro odgojenog i velikodušnog dječaka koji je "davao sve svoje igračke, uvijek s osmijehom". "Osjećala sam da je poseban, neobičan dječak", rekla je Salzano Acutis AFP-u u vrtu zaklade posvećene njezinom sinu koja se nalazi na planini iznad Assisija. S devet godina pomagao je beskućnicima na ulicama i donosio im hranu, prisjetila se njegova majka. "Govorio bi: 'Ja imam sve, ovi ljudi nemaju ništa, je li to pošteno?'", rekla je.

Tinejdžer je imao talent za računala i širio je nauk Isusa Krista internetom. Stvorio je digitalnu izložbu o čudima. "Živimo u složenom društvu u kojem se ponekad čini da tehnologija apsorbira sve", rekla je Salzano Acutis. "Zašto je Carlo znak nade? Zato što je kroz sve to prošao neokrznut, pokazao je da moramo biti gospodari tim stvarima, a prije svega ih je iskoristio kako bi činio dobro", rekla je. Katreeb se slaže s time i kaže da je mnoge mlade ljude pomeo "doomscrolling" na društvenim mrežama, što je ponekad vodilo do mračnijih online sadržaja poput pornografije. Carlo je pokazao alternativu, da "mi to samo preplavimo Božjom porukom", rekla je.

Ikone i ručnici Vatikan je priznao dva čuda povezana s Carlom koja su prema katoličkim pravilima preduvjet za njegovu kanonizaciju. Prvo čudo pripisalo mu se 2020. godine kad je rečeno da je 2013. posmrtno posredovao izlječenju brazilskog dječaka koji je bolovao od rijetke bolesti gušterače. Vatikan mu je prošle godine pripisao i ozdravljenje kostarikanske studentice teško ozlijeđene u nesreći. Glas se širi, a Carlova grobnica privlači sve veći broj hodočasnika i znatiželjnih posjetitelja. Biskupija je prošle godine primila gotovo milijun ljudi, a ove godine već više od 400.000.

U suvenirnicama raste interes za artiklima s Carlovim likom, od kipića, ikona, krunica do majica i ručnika, kažu trgovci. Asiški biskup, autor knjige o vezama između Carla, Franje i svete Klare Asiške, jedne od prvih Franjinih sljedbenica, rekao je kako se nada da će kanonizacija privući nove vjernike. Carlo je hodao asiškim ulicama za života, "udahnuo je mnoge toga što pripada Franjinoj duhovnosti i pretočio ih u suvremenu duhovnost", rekao je biskup Domenico Sorrentino AFP-u.