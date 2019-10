Putovali 30 sati busom zbog puknute gume: 'To nije bilo humano, mogli smo poginuti'

Jedan od putnika autoprijevoznika Croatia bus koji je išao 12. listopada na relaciji Zagreb - Lausanne požalio se kako je putovao čak trideset sati do odredišta, te tvrdi kako su svi mogli poginuti zbog loših guma.

- Prvo je bus trebao stići u Zagreb na kolodvor u 16:30 da bi njihov radnik došao reći da će bus kasniti 40 minuta, jer bus koji je trebao doći pokvaren i da moraju u garažu po drugi. Krećemo u 17:25, a 20 km od Milana u 2:00 ujutro puknula je guma - naveo je putnik koji je ispričao kako su vozači rekli da će zvati servis iz Zuricha, no na kraju su došli iz Zagreba u 12:30 i popravljali nekih 40-ak minuta.

- U busu je bilo male djece, starijih osoba koji su čekali skupa sa mnom 10 sati da se "automehaničari" pojave. Na odmaralištu je prišao čovjek koji je ponudio pomoć, no vozač je to odbio jer bi to normalno koštalo 2-3 tisuće kuna i jer to njihov šef ne dopušta.

Kako navodi, dolaze u Luzern gdje se nije pojavio autobus koji vozi prema Bernu-Laussani s kojim je putnik trebao ići, pa su otišli s vlakom na odredište.

- To nije prvi put da se događa u Croatia busu, da se putuje 30 sati zbog loših buseva i njihovog lošeg organiziranja. Nije normalno da djeca leže na parkingu. - napominje putnik koji navodi kako to nije bilo humano i dodaje: - Mogli smo svi poginuti zbog loših guma i zbog njihovog nemarenja.

Kako nam je rečeno na informacijama Croatia Busa, njih su kontaktirali putnici vezano za reklamaciju navedenog puta, no oni dodatnih informacija nisu imali.

Poslali smo upit Croatia Busu oko navoda putnika, a kad stigne odgovor objavit ćemo ga.