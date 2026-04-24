Nema više propovijedi uz pomoć umjetne inteligencije: Vatikan radi na novom 'stroju istine'?

Vatikan ubrzano jača svoje digitalne kapacitete kako bi odgovorio na izazove ere umjetne inteligencije, pritom se sve jasnije pozicionirajući kao potencijalni globalni arbitar u pitanjima istine i vjerodostojnosti informacija.

Sveta Stolica, prema dostupnim podacima, djeluje brže od većine tradicionalnih institucija u postavljanju pravila i zaštitnih mehanizama za provjeru stvarnosti, i to u kontekstu sve izraženijih geopolitičkih i digitalnih napetosti. U tom cilju Vatikan je intenzivirao partnerstva u području kibernetičke sigurnosti te nadzora nad umjetnom inteligencijom, kombinirajući obrambene mjere s diplomacijom i etičkim pristupom, javlja Axios.

Unutar Vatikana već su uspostavljene formalne smjernice i nadzorni mehanizmi za primjenu umjetne inteligencije. Crkveni čelnici pritom sve češće upozoravaju na 'krizu istine' uzrokovanu sadržajem koji generira umjetna inteligencija, na što je upozoravao i pokojni papa Franjo.

Dodatni naglasak na oprez dao je papa Lav XIV., koji je u veljači pozvao svećenike da ne koriste umjetnu inteligenciju za pisanje propovijedi niti za stjecanje popularnosti na društvenim mrežama. 'Da bi propovijed bila istinska, ona mora dijeliti vjeru,' poručio je papa, dodajući kako umjetna inteligencija 'nikada neće moći dijeliti vjeru'.

Vatikan je prošle godine predstavio i jedan od prvih državnih okvira za umjetnu inteligenciju, kojim se zahtijeva da sustavi budu etični, transparentni i usmjereni na čovjeka. Dokument jasno ističe da tehnologija 'nikada ne smije nadmašiti niti zamijeniti ljudska bića' te da mora služiti očuvanju ljudskog dostojanstva.

Smjernice dodatno zabranjuju upotrebu umjetne inteligencije za manipulaciju, diskriminaciju ili ugrožavanje sigurnosti, uz obvezu uvođenja zaštitnih mehanizama za podatke i institucionalni integritet. Ovakav pristup potaknuo je brojne spekulacije, osobito na internetu, o mogućnosti razvoja svojevrsnog 'stroja istine' - sustava koji bi mogao potvrđivati autentičnost informacija ili arbitrirati stvarnost.

Iako za takav projekt nema javno dostupnih dokaza, analitičari smatraju da Vatikan već sada preuzima ulogu moralne i institucionalne protuteže dezinformacijama potaknutima umjetnom inteligencijom. 'U onoj mjeri u kojoj umjetna inteligencija promiče i uzdiže ljude, ona je dobra. No ima i potencijal narušiti ljudsko dostojanstvo,' izjavio je Thomas Ryan, profesor teologije na Sveučilištu Loyola u New Orleansu.

On upozorava da Vatikan posebno brine utjecaj umjetne inteligencije na društvo, uključujući produbljivanje razlika između bogatih i siromašnih. 'Očito su jako zabrinuti zbog lažnih vijesti… razina manipulacije glasovima i videozapisima eksponencijalno je porasla,' rekao je Andrew Chesnut, voditelj studija katoličanstva na Sveučilištu Virginia Commonwealth.

Prema njegovim riječima, pristup Vatikana ostaje oprezan te predstavlja promišljen pokušaj postavljanja granica unatoč sve većem interesu i ubrzanom razvoju tehnologije. Iako Vatikan nema moć izravno kontrolirati razvoj umjetne inteligencije, jasno je da nastoji utjecati na pitanje tko će u budućnosti oblikovati i kontrolirati istinu u digitalnom prostoru. U trenutku kada vlade i tehnološke kompanije nastoje držati korak s brzim razvojem, Sveta Stolica računa na to da njezin moralni autoritet može ostati relevantan i konkurirati sve snažnijem utjecaju tehnologije.