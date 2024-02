VIDEO 'Očito je zašto je Putin pristao na intervju upravo s Carlsonom'

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je s američkim konzervativnim televizijskim voditeljem Tuckerom Carlsonom, što je prvi njegov intervju za neki zapadni mediji nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Putinov intervju, u kojemu je poručio da Rusija ne želi nikakvo širenje rata koji je trenutačno unutar ukrajinskih granica, pratio se diljem svijeta, a dan nakon analiziraju ga vodeći svjetski mediji.

CNN piše da je očito zašto je Vladimir Putin pristao na intervju upravo s Tuckerom Carlsonom. - Tijekom više od dva sata razgovora, bivši voditelj Fox Newsa, koji je sada postao internetski komentator, uglavnom se suzdržavao od izazivanja ruskog autoritarnog vođe, čiji je brutalni rat protiv Ukrajine doveo do bespotrebnih smrti stotina tisuća ljudi. Oni koji su očekivali oštar razgovor sigurno su ostali razočarani dugim i neuvjerljivim intervjuom, u kojem je i sam Tucker ponekad djelovao izgubljeno - piše CNN pa nastavlja:

"Umjesto da stavi Putina pod pritisak o mnogim važnim pitanjima, uključujući uvjerljive optužbe za ratne zločine Rusije i zatvaranje vođe opozicije Alekseja Navalnog, Carlson je dopustio autokratu slobodan manevarski prostor da manipulira javnosti i ispriča svoju verziju povijesti, bez obzira na to koliko ona zavaravajuća bila. Ponekad je, između iznošenja prigovora, Putin izgledao kao da poučava Carlsona o povijesnim događajima, dok je voditelj gledao zbunjen. Drugim riječima, Carlson je Putinu omogućio platformu za širenje njegove propagande globalnoj publici s malo ili nikakve provjere njegovih tvrdnji."

"Kada pogledate prvih 45 minuta ovoga intervjua, postane vam jasno da je to platforma predsjednika Putina", primijetila je Clarissa Ward, glavna međunarodna dopisnica CNN-a, dodajući da je bilo "jasno od samog početka" intervjua da Carlson "nema kontrolu".

Bio je to veliki propagandni uspjeh za Putina, koji sada može - i hoće - iskriviti susret u svoju korist. Ako je postojala bilo kakva sumnja da Putin nije smatrao razgovor s Carlsonom velikim trijumfom, pogled na to kako su njegovi vlastiti državni mediji pokrili događaj trebao bi je razriješiti. Neposredno nakon što je Carlson objavio razgovor, Putinovi glasnogovornici žurili su ga podržati.

TASS je istaknuo razgovor kao glavnu vijest na svojoj naslovnici, potvrđujući Putinovu tvrdnju da je Ukrajina "umjetna država" i posvetivši cijeli odjeljak svoje web stranice posebnom izvještavanju o intervjuu. RT, engleski medijski kanal sada prognan iz većeg dijela zapadnog svijeta, emitirao je značajne dijelove intervjua u svojim programima.

Ništa od ovoga ne bi trebalo iznenaditi, piše CNN. Iako je Carlson nekad bio kritičar ruske vlade, u posljednjih nekoliko godina postao je znatno suosjećajniji prema ruskoj državi pod vodstvom Putina. Carlsonovi komentari o brutalnom ratu Rusije protiv Ukrajine bili su sve samo ne naklonjeni Kijevu, a prošle godine čak je usporedio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sa štetočinama. To je upravo razlog zbog kojeg je Putin pristao na intervju s Carlsonom. Dmitrij Peskov, Putinov glasnogovornik, rekao je novinarima ovoga tjedna da je Carlson odabran jer "ima stav koji je drugačiji od ostatka" zapadnih medija.

Ipak, u jednom trenutku, primjećuje CNN, Carlson je blago pritisnuo Putina. Na kraju intervjua, Carlson je upitao Putina bi li bio "spreman osloboditi" Evana Gershkovicha, zatvorenog novinara Wall Street Journala. Putin je odbio odmah osloboditi Gershkovicha, na što je Carlson odgovorio: "On je mladić, možda je na neki način prekršio vaše zakone, ali nije superšpijun i to svi znaju."

Iako je Carlson zagovarao trenutačno oslobađanje Gershkovicha, njegova primjedba nije dobro prošla u Journalu. Ted Mann, novinar tog lista, napisao je na X-u, bivšem Twitteru, da je bilo "sramotno od Carlsona sugerirati da je Evan 'kršio [njihov] zakon'". "On to nije učinio", dodao je Mann. "Carlson to zna. Evan je pošten novinar koji je postao talac geopolitičkih igara. Trebao bi biti odmah oslobođen."

Journal se također oglasio nakon intervjua. "Evan je novinar, a novinarstvo nije zločin. Svako prikazivanje suprotnog je potpuna fikcija. Evan je nepravedno uhićen i nepravedno zadržavan od Rusije gotovo godinu dana zbog obavljanja svog posla, i nastavljamo zahtijevati njegovo odmah oslobađanje", poručili su.

