Putin u intervjuu s američkim voditeljem: Zelenski je shvatio dvije stvari kad je došao na vlast

U 18 sati po istočnom vremenu objavljen je intervju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, i to nakon što ga je ranije najavio i obavio američki konzervativni televizijski voditelj Tucker Carlson. On je tako ovoga tjedna doletio u Moskvu kako bi mogao obaviti intervju s Putinom, a Kremlj se naknadno bio i oglasio te pohvalio Amerikanca ''jer je njegov stav drugačiji od drugih''.

Na samom početku intervjua, dugog ukupno dva sata, Carlson je Putina upitao zašto je došao do zaključka da bi SAD mogao pokrenuti napad na Rusiju, na što je Putin upitao: ''Nisam to rekao, je li ovo talk show ili je ovo ozbiljan intervju'', na što se Carlson nasmijao. Nakon toga Putin je počeo objašnjavati povijest Rusije, te u kontekstu toga i nastanak Ukrajine.

Sam intervju na kojeg je Putin odgovarao na ruskom jeziku podijeljen je 11 dijelova, a dotiče se brojnih aktualnosti. Velik dio posvećen je NATO-u, ali se Putin dotaknuo i slučaja eksplozije na cjevovodu Sjevernog toka. Osim toga, dvojac je razgovarao i o Elonu Musku, a na samom kraju intervjua pričali su i o uhićenom američkom novinaru Evanu Gershkovichu.

Iz jednog odvojenog dijela Putin je komentirao i Carlsonovo pitanje o Volodimiru Zelenskom.

POVEZANI ČLANCI:

- Zelenskog sam ranije pitao zašto podržava naciste ako se njegov otac ranije borio protiv fašizma. Neću vam reći što mi je odgovorio na to, ali to je njegova sloboda izbora. Pobijedio je na izborima jer je uvjerio građane da će ih dovesti prema miru. Kada je došao na vlast, mislim da je shvatio dvije stvari: da mu je bolje ne sukobljavati se sa mnom ili nacistima, ali i da će Zapad uvijek podupirati one koji će protiviti se Rusiji - objasnio je.

Bivši voditelj Fox Newsa i desničarski komentator Tucker Carlson pohvalio se prije dva dana da je dobio intervju s Putinom, koji gotovo da više i ne komunicira sa zapadnim medijima nakon ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 24. veljače 2022. godine. Carlsona se općenito smatra jednim od najutjecajnijih novinara u SAD-u, a na Fox Newsu je vodio tada najgledaniju emisiju u SAD-u. Poznat je po dobrim vezama s establišmentom Republikanske stranke, a posljednjih je godina usvojio i populističke politike koje je javno proklamirao u eteru.

>> VIDEO Putin posjetio regiju Čukotka na ruskom Dalekom istoku