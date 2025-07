Putin Trumpu: Nećemo odustati od svojih ciljeva u Ukrajini

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak u telefonskom razgovoru s predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom da Moskva nastoji ispregovarati kraj rata u Ukrajini, ali da neće odustati od svojih izvornih ciljeva, rekao je dužnosnik Kremlja. U razgovoru koji je među ostalim obuhvatio i Iran i Bliski istok, Trump je "ponovno pokrenuo pitanje brzog završetka vojnih akcija" u Ukrajini, rekao je novinarima pomoćnik Jurij Ušakov. "Vladimir Putin je pak napomenuo da nastavljamo tražiti političko i pregovaračko rješenje sukoba", rekao je Ušakov. Putin je obavijestio Trumpa o provedbi sporazuma postignutih između Rusije i Ukrajine prošlog mjeseca o razmjeni ratnih zarobljenika i poginulih vojnika, rekao je Ušakov, dodajući da je Moskva spremna nastaviti pregovore s Kijevom.

"Naš predsjednik također je rekao da će Rusija postići ciljeve koje je postavila: to jest, uklanjanje dobro poznatih korijenskih uzroka aktualnog stanja stvari, do trenutačnog akutnog sukoba, i Rusija od tih ciljeva neće odustati", dodao je. Iz priopćenja Kremlja ne naslućuje se da je Putin iskazao promjenu stajališta Moskve o Ukrajini tijekom razgovora s Trumpom. On je dužnost predsjednika SAD-a preuzeo kampanjom fokusiranom na brz završetak rata, a sada često izražava frustraciju zbog manjka napretka između dviju strana. Izraz "korijenski uzroci" referira se na argument Kremlja da je bio prisiljen ući u rat u Ukrajini kako bi spriječio da se zemlja pridruži NATO-u i da je zapadni savez koristi kao odskočnu dasku za napad na Rusiju.

Ukrajina i njeni europski saveznici kažu da je to lažan izgovor za "rat imperijalističkog stila", kako ga nazivaju, dok je Trump ranije pokazao razumijevanje prema odbijanju Moskve da prihvati članstvo Ukrajine u NATO-u. Putin i Trump nisu razgovarali o američkoj odluci da zaustavi neke pošiljke oružja od kritične važnosti Ukrajini, rekao je Ušakov. Kad se radi o Iranu, rekao je, "ruska strana je naglasila važnost rješavanja svih sporova, nesuglasica i konfliktnih situacija isključivo političkim i diplomatskim sredstvima". Trump je prošli mjesec poslao američke vojne bombardere da napadnu tri iranska nuklearna postrojenja, što je Moskva osudila kao ničim izazvan i nezakonit potez.