Rutte brutalno ismijao Putinovog glavnog čovjeka: 'Raspad NATO-a? Taj je došao još u vrijeme Krista'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u utorak je gostovao na američkoj televiziji Fox News, gdje je otvoreno ismijao ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Govoreći o Lavrovovim komentarima vezanima za NATO-vu odluku da poveća ciljanu razinu obrambene potrošnje na 5% BDP-a, Rutte je rekao da "iz Lavrova nikada nije izašlo ništa korisno".

NATO Secretary General Mark Rutte:



"Lavrov is the foreign minister of Russia, I think, since the birth of Jesus Christ. And since then, nothing, anything useful came out of his mouth. So let's not pay too much attention to Mr. Lavrov." pic.twitter.com/wLooJ6ruXm