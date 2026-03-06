Mlada Kanađanka (19) mrtva nakon napada dingosa u Australiji

Kanadska turista izgubila je život u tragičnom incidentu na otoku K'Gari, poznatom i kao Fraser Island, nakon što su je napali dingosi, potvrdio je australski mrtvozornik. Tijelo 19-godišnje Piper James pronađeno je rano ujutro 19. siječnja, a u blizini su se zatekla desetak životinja, navodi BBC.

Državni mrtvozornički sud objavio je da istraga o okolnostima smrti još uvijek traje. "Piper je umrla od utapanja u okolnostima višestrukih ozljeda, koje su nastale zbog napada dingoa ili kao njegova posljedica", stoji u službenom priopćenju. Šest od desetak dingosa koji su viđeni oko tijela kasnije je eutanazirano. Na K'Gariju živi oko 200 dingosa, koji su zakonom zaštićeni kao autohtona vrsta.

Ranije istrage pokazale su da su ugrizi dingosa nastali "nakon smrti" te da "nije vjerojatno" da su ugrizi zadani prije smrti uzrokovali "trenutačnu smrt". Tinejdžerica je tjednima prije tragedije radila u hostelu za turiste, a prijateljima je rekla da planira ranojutarnje plivanje. U danima nakon tragedije, roditelji Piper, Angela i Todd James, lokalnim su medijima ispričali da je njihova kći dugo sanjala o putovanjima i da je za ovo putovanje štedjela od završetka srednje škole.

Roditelji su Piper opisali kao "dobru dušu" sa "zaraznim smijehom". Njezina majka za Australian Broadcasting Corporation (ABC) izjavila je da je Piper voljela "započeti dan u oceanu promatrajući izlazak sunca, jer se ondje osjećala tako slobodno".

Posljednji smrtonosni napad dingosa na otoku zabilježen je 2001. godine, kada je devetogodišnji dječak stradao nakon što je pao u blizini kampa, navodi ABC. Godine 2023. dingosi su napali i ženu koja je trčala plažom na K'Gariju, prisilivši je da pobjegne u ocean; dva svjedoka izvukla su je iz vode i odvezla na sigurno.