Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SMRT NA PLAŽI

Mlada Kanađanka (19) mrtva nakon napada dingosa u Australiji

Wikimedia Commons
VL
Autor
Eva Berišić
06.03.2026.
u 09:22

Tinejdžerica je tjednima prije tragedije radila u hostelu za turiste, a prijateljima je rekla da planira ranojutarnje plivanje.

Kanadska turista izgubila je život u tragičnom incidentu na otoku K'Gari, poznatom i kao Fraser Island, nakon što su je napali dingosi, potvrdio je australski mrtvozornik. Tijelo 19-godišnje Piper James pronađeno je rano ujutro 19. siječnja, a u blizini su se zatekla desetak životinja, navodi BBC.

Državni mrtvozornički sud objavio je da istraga o okolnostima smrti još uvijek traje. "Piper je umrla od utapanja u okolnostima višestrukih ozljeda, koje su nastale zbog napada dingoa ili kao njegova posljedica", stoji u službenom priopćenju. Šest od desetak dingosa koji su viđeni oko tijela kasnije je eutanazirano. Na K'Gariju živi oko 200 dingosa, koji su zakonom zaštićeni kao autohtona vrsta.

Ranije istrage pokazale su da su ugrizi dingosa nastali "nakon smrti" te da "nije vjerojatno" da su ugrizi zadani prije smrti uzrokovali "trenutačnu smrt". Tinejdžerica je tjednima prije tragedije radila u hostelu za turiste, a prijateljima je rekla da planira ranojutarnje plivanje. U danima nakon tragedije, roditelji Piper, Angela i Todd James, lokalnim su medijima ispričali da je njihova kći dugo sanjala o putovanjima i da je za ovo putovanje štedjela od završetka srednje škole.

Roditelji su Piper opisali kao "dobru dušu" sa "zaraznim smijehom". Njezina majka za Australian Broadcasting Corporation (ABC) izjavila je da je Piper voljela "započeti dan u oceanu promatrajući izlazak sunca, jer se ondje osjećala tako slobodno".

Posljednji smrtonosni napad dingosa na otoku zabilježen je 2001. godine, kada je devetogodišnji dječak stradao nakon što je pao u blizini kampa, navodi ABC. Godine 2023. dingosi su napali i ženu koja je trčala plažom na K'Gariju, prisilivši je da pobjegne u ocean; dva svjedoka izvukla su je iz vode i odvezla na sigurno.

FOTO Ljudi si padali u zagrljaje, plakali od olakšanja: Hrvati se vratili s Bliskog istoka, pogledajte trenutke sreće
1/59
Ključne riječi
dingosa Australija Kanada

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!