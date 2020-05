New York Times na naslovnici objavio imena preminulih od koronavirusa

U svijetu je 5,407,414 osoba oboljelih od koronavirusa. Preminulih je 344,023, a oporavile su se 2,247,962 osobe. Najviše oboljelih ima u SAD-u, Brazilu i Rusiji.

09:25 - Institut za virologiju u Wuhanu, u koji redovito upiru prstom Sjedinjene Države kada se radi o izvorištu koronavirusa, ima tri živa soja koronavirusa od šišmiša, ali nijedan ne odgovara virusu Sars-CoV-2, rekla je direktorica instituta.

Prema više znanstvenika, novi koronavirus je vjerojatno prenesen na čovjeka s neke od životinja. Okrivljena je mokra tržnica u Wuhanu jer se na njoj prodaju žive divlje životinje.

Te su sumnje "čista izmišljotina", rekla je direktorica instituta Wang Yanyi za televiziju CGTN.

"Kao i svi, nismo znali ni da virus postoji", rekla je Wang u razgovoru koji je prenesen u subotu navečer, ali je snimljen 13. svibnja.

Direktorica je rekla da je ta institucija "izolirala i dobila nekoliko koronavirusa iz šišmiša".

08:55 - List The New York Times ispunio je naslovnicu nedjeljnog izdanja imenima ljudi koji su umrli od koronavirusa.

Svi uobičajeni tekstovi, fotografije i crteži zamijenjeni su popisom imena i izvadaka osmrtnica u znak sjećanja na umrle dok se SAD približava "mračnoj prekretnici" od 100.000 žrtava koronavirusa.

Stranicu je sastavio novinar koji je putem mrežnih izvora pregledavao osmrtnice i obavijesti o smrti te sastavio popis od gotovo 1.000 imena, navodi se u toj najavi u subotu.

No stories, no photos, no graphics - the names say it all. First NYT front page in decades that’s all-text, our chief creative officer says. pic.twitter.com/YvSpgqNsPS